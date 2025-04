Tài chính - Thị trường Giá lúa gạo hôm nay 9/4/2025: Giá lúa tăng, giá gạo giảm Giá lúa gạo hôm nay 9/4/2025: Một số loại lúa tươi tăng giá từ 100 đến 200 đồng/kg, trong khi một số loại gạo bán lẻ lại giảm nhẹ khoảng 1.000 đồng/kg

Giá lúa gạo trong nước

Tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, hoạt động mua bán bắt đầu sôi động trở lại. Một số kho lớn tại Thốt Nốt đã tham gia thị trường, tập trung thu mua các loại gạo thơm dẻo như OM 18. Giao dịch ở các chợ địa phương cũng giữ mức ổn định, không có nhiều thay đổi lớn về giá.

Về mặt hàng gạo nguyên liệu, giá gạo OM 5451 dao động từ 9.500 đến 9.600 đồng/kg, OM 380 từ 7.700 đến 7.850 đồng/kg, IR 504 ở mức 7.800 đến 8.000 đồng/kg. Gạo OM 18 có giá trong khoảng 9.300 đến 9.500 đồng/kg. Gạo thành phẩm IR 504 và Nàng Hoa 9 tiếp tục giữ ổn định.

Tại các chợ lẻ ở An Giang, nhiều loại gạo như Nàng Hoa, Sóc Thái, Đài Loan... đồng loạt giảm nhẹ. Mức giá dao động từ 15.000 đến 28.000 đồng/kg tùy loại, trong đó gạo Nàng Nhen vẫn có giá cao nhất.

Thị trường nếp không ghi nhận biến động đáng kể. Giá các loại nếp tươi và nếp khô duy trì ở mức ổn định, từ 7.600 đến 9.700 đồng/kg.

Các mặt hàng phụ phẩm như cám, tấm, trấu cũng không có thay đổi lớn. Giá dao động trong khoảng 800 đến 7.300 đồng/kg, tùy loại.

Trong khi đó, thị trường lúa tại các tỉnh như Sóc Trăng, Cần Thơ, Long An, Đồng Tháp vẫn còn trầm lắng. Dù nông dân đưa ra mức giá khá cao, nhưng thương lái và doanh nghiệp vẫn đang thận trọng trong thu mua. Riêng tại Sóc Trăng, nhu cầu tiêu thụ có dấu hiệu nhích lên, thương lái bắt đầu hoạt động đều hơn.

Theo thông tin từ Sở Nông nghiệp An Giang, giá các loại lúa như Đài Thơm 8, IR 50404, OM 380, OM 18 và OM 5451 đều tăng từ 100 đến 200 đồng/kg so với cuối tuần trước. Riêng lúa Nàng Hoa 9 giữ nguyên mức giá từ 6.550 đến 6.750 đồng/kg.

Giá gạo xuất khẩu

Theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA), giá gạo xuất khẩu 5% tấm của Việt Nam hiện đang được chào bán ở mức 399 USD mỗi tấn. Mức giá này cao hơn so với gạo cùng loại của Thái Lan (396 USD/tấn), Ấn Độ (380 USD/tấn) và Pakistan (389 USD/tấn).

Đối với loại gạo 25% tấm, giá xuất khẩu của Việt Nam hiện ở mức 370 USD mỗi tấn. Mức giá này thấp hơn 5 USD so với Thái Lan, nhưng lại cao hơn lần lượt 4 USD và 11 USD so với Ấn Độ và Pakistan.

Giá gạo nguyên liệu trong nước có xu hướng tăng nhẹ sau kỳ nghỉ lễ, nguyên nhân đến từ nguồn cung hạn chế và nhu cầu đối với gạo thơm dẻo bắt đầu tăng trở lại. Tuy nhiên, để giá gạo có thể tăng mạnh và ổn định hơn, thị trường vẫn cần thêm lực đẩy từ hoạt động xuất khẩu.

Theo báo cáo từ Bộ Nông nghiệp và Môi trường, trong quý I năm 2025, Việt Nam đã xuất khẩu khoảng 2,2 triệu tấn gạo, đạt kim ngạch 1,14 tỷ USD. Mặc dù sản lượng tăng nhẹ 0,6% so với cùng kỳ năm trước, nhưng giá trị lại giảm gần 20%. Nguyên nhân chủ yếu là do giá gạo bình quân giảm mạnh, ước tính chỉ còn khoảng 522 USD mỗi tấn – thấp hơn 20,1% so với cùng kỳ năm 2024.

Về thị trường tiêu thụ, Philippines tiếp tục là khách hàng lớn nhất của Việt Nam, chiếm tới 42,1% tổng lượng gạo xuất khẩu. Trong khi đó, Bờ Biển Ngà và Ghana lần lượt đứng thứ hai và ba với tỷ lệ thị phần là 16,3% và 10,2%. Đáng chú ý, giá trị xuất khẩu gạo sang Bờ Biển Ngà đã tăng gấp 10 lần và sang Ghana tăng hơn 3 lần so với cùng kỳ năm trước, dù thị trường Philippines có dấu hiệu chững lại với mức giảm 15,7% về giá trị.