Tài chính - Thị trường Giá sầu riêng hôm nay 19/4/2025: Mức giá 180.000 vẫn giữ giá cao nhất Giá sầu riêng hôm nay 19/4/2025: Sầu riêng Thái đẹp đạt 180.000 đồng/kg, dẫn đầu thị trường; ĐBSCL, Đông Nam Bộ, Tây Nguyên ổn định.

Giá sầu riêng hôm nay 19/4/2025 ở miền Tây Nam Bộ

Loại sầu riêng Giá (đ/kg) Biến động (đ/kg) Giá tại Miền Tây Nam Bộ Sầu riêng Ri6 đẹp 140.000 – 144.000 - Sầu riêng Ri6 xô 60.000 – 70.000 - Sầu riêng Thái đẹp 177.000 – 180.000 - Sầu riêng Thái xô 70.000 – 80.000 -

Giá sầu riêng hôm nay 19/4/2025 ở miền Đông Nam Bộ

Loại sầu riêng Giá (đ/kg) Biến động (đ/kg) Giá tại Miền Đông Nam Bộ Sầu riêng Ri6 đẹp 140.000 – 144.000 - Sầu riêng Ri6 xô 60.000 – 70.000 - Sầu riêng Thái đẹp 178.000 – 180.000 - Sầu riêng Thái xô 65.000 – 78.000 -

Giá sầu riêng hôm nay 19/4/2025 ở miền Tây Nguyên

Loại sầu riêng Giá (đ/kg) Biến động (đ/kg) Giá tại Tây Nguyên Sầu riêng Ri6 đẹp 140.000 – 144.000 - Sầu riêng Ri6 xô 70.000 – 80.000 - Sầu riêng Thái đẹp 170.000 – 180.000 - Sầu riêng Thái xô 65.000 – 78.000 -

Đánh giá tình hình giá sầu riêng hôm nay 19/4/2025

Thị trường sầu riêng ngày 19/4/2025 tại các vùng trồng trọng điểm như Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL), Đông Nam Bộ và Tây Nguyên tiếp tục duy trì sự ổn định, với các loại sầu riêng cao cấp tại ĐBSCL ghi nhận mức giá hấp dẫn, phản ánh nhu cầu mạnh mẽ từ thị trường.

Tại khu vực ĐBSCL, sầu riêng Ri6 cao cấp (VIP) được thu mua với giá dao động từ 65.000 đến 70.000 đồng/kg, trong khi loại A đạt khoảng 55.000 đến 58.000 đồng/kg. Loại B của Ri6 có giá từ 35.000 đến 38.000 đồng/kg, còn loại C được thương lượng tùy thuộc vào chất lượng. Đối với sầu riêng Thái, dòng VIP đạt mức 105.000 đồng/kg, loại A nằm trong khoảng 90.000 đến 95.000 đồng/kg, loại B từ 70.000 đến 75.000 đồng/kg và loại C ổn định ở mức 50.000 đồng/kg.

Sầu riêng Chuồng Bò tại ĐBSCL cũng được chú ý với loại A giá từ 63.000 đến 65.000 đồng/kg, loại B khoảng 43.000 đến 45.000 đồng/kg, còn loại C ở mức 30.000 đồng/kg. Sầu riêng Sáu Hữu loại A được định giá 75.000 đồng/kg, loại B khoảng 55.000 đồng/kg, trong khi loại C có giá thỏa thuận. Đặc biệt, sầu riêng Musang King loại A đạt từ 130.000 đến 133.000 đồng/kg, loại B từ 90.000 đến 110.000 đồng/kg, còn loại C được định giá linh hoạt. Sầu riêng Black Thorn loại A ghi nhận 125.000 đồng/kg, loại B ở mức 105.000 đồng/kg, và loại C cũng được thương lượng dựa trên chất lượng.

Ở khu vực Đông Nam Bộ, giá sầu riêng ngày 19/4/2025 cho thấy sự tương đồng với một số loại tại ĐBSCL. Sầu riêng Ri6 loại A dao động từ 55.000 đến 58.000 đồng/kg, loại B từ 35.000 đến 38.000 đồng/kg, còn loại C có giá thỏa thuận. Sầu riêng Thái loại A đạt mức 90.000 đến 95.000 đồng/kg, loại B từ 70.000 đến 75.000 đồng/kg, và loại C khoảng 50.000 đồng/kg, phù hợp với nhu cầu tiêu thụ đa dạng.

Tại Tây Nguyên, giá sầu riêng ngày 19/4/2025 không có nhiều khác biệt so với Đông Nam Bộ. Sầu riêng Ri6 loại A được thu mua từ 55.000 đến 58.000 đồng/kg, loại B từ 35.000 đến 38.000 đồng/kg, còn loại C thương lượng theo chất lượng. Sầu riêng Thái loại A dao động từ 90.000 đến 95.000 đồng/kg, loại B từ 70.000 đến 75.000 đồng/kg, và loại C ổn định ở mức 50.000 đồng/kg.

Nhìn chung, giá sầu riêng ngày 19/4/2025 tại các khu vực trồng chính cho thấy sự ổn định, với ĐBSCL nổi bật nhờ các dòng sầu riêng cao cấp như Musang King và Black Thorn, mang lại giá trị cao cho nông dân. Thị trường tiếp tục phản ánh sức hút của loại trái cây này, đặc biệt khi nhu cầu xuất khẩu và tiêu thụ nội địa đang tăng mạnh.