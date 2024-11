Nông nghiệp Giá trị sản xuất nông - lâm - thủy sản của Núi Thành đạt hơn 3.587 tỷ đồng (QNO) - Sáng nay 29/11, UBND huyện Núi Thành tổ chức hội nghị tổng kết sản xuất nông nghiệp năm 2024, triển khai kế hoạch sản xuất năm 2025.

Tổng sản lượng lương thực có hạt năm 2024 của huyện Núi Thành đạt 43.071 tấn. Ảnh: Ảnh: V.P

Năm 2024, tổng giá trị sản xuất nông - lâm - thủy sản toàn huyện đạt hơn 3.587,7 tỷ đồng, tăng 188,6 tỷ đồng so với năm ngoái. Trong đó, giá trị sản xuất nông nghiệp đạt 676,6 triệu đồng, thủy sản 2.763,3 tỷ đồng, lâm nghiệp 111,9 triệu đồng.

Tổng sản lượng lương thực có hạt cả năm đạt 43.071 tấn, vượt 7,68% kế hoạch, tăng 4,2% so với năm 2023; tổng sản lượng khai thác hải sản đạt 47.050 tấn, bằng 101,9% so với năm ngoái và vượt 2,99% so với kế hoạch; nuôi trồng thủy sản đạt sản lượng 7.535 tấn, bằng 102,6% so với năm 2023 và vượt 7,6% kế hoạch.

Ngư dân Núi Thành được mùa khai thác hải sản. Ảnh: V.P

Năm 2025, huyện Núi Thành tiếp tục cơ cấu lại ngành nông nghiệp, hướng đến phát triển nền nông nghiệp thông minh, tuần hoàn, hội nhập quốc tế, thích ứng với biến đổi khí hậu. Phấn đấu sản lượng lương thực cây có hạt đạt 40 nghìn tấn, khai thác hải sản đạt 46 nghìn tấn…