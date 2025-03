Tài chính - Thị trường Giá vàng hôm nay 4/3/2025: Giá vàng trong nước và thế giới tăng mạnh trở lại Giá vàng hôm nay 4/3/2025: Giá vàng thế giới đảo chiều tăng mạnh, mức tăng trên 30 USD/Ounce. Giá vàng trong nước tăng mạnh trở lại tới 500 nghìn đồng/lượng

Cập nhật giá vàng SJC

Tính đến 04h00, giá vàng miếng SJC tại DOJI được niêm yết ở mức 89 - 91 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 500 nghìn đồng/lượng so với phiên trước. Chênh lệch mua - bán duy trì ở mức 2 triệu đồng/lượng.

Tương tự, SJC cũng niêm yết giá vàng miếng ở mức 89 - 91 triệu đồng/lượng, tăng 500 nghìn đồng/lượng cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.

Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 89,3 - 91 triệu đồng/lượng, tăng 600 nghìn đồng/lượng chiều mua vào và 500 nghìn đồng/lượng chiều bán ra so với hôm qua. Chênh lệch mua - bán tại đây thấp hơn, chỉ 1,7 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn tròn 9999

Vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại DOJI đạt mức 90,65 - 91,5 triệu đồng/lượng, tăng 650 nghìn đồng/lượng chiều mua vào và 500 nghìn đồng/lượng chiều bán ra so với hôm qua. Chênh lệch mua - bán là 850 nghìn đồng/lượng.

Trong khi đó, Bảo Tín Minh Châu niêm yết vàng nhẫn ở mức 90,6 - 91,8 triệu đồng/lượng, tăng 500 nghìn đồng/lượng cả hai chiều so với hôm qua. Chênh lệch mua - bán cao hơn, đạt 1,2 triệu đồng/lượng.

Cập nhật chi tiết giá vàng

1. DOJI - Cập nhật: 04/03/2025 04:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Loại Mua vào Bán ra AVPL/SJC HN 89,000 ▲500K 91,000 ▲500K AVPL/SJC HCM 89,000 ▲500K 91,000 ▲500K AVPL/SJC ĐN 89,000 ▲500K 91,000 ▲500K Nguyên liệu 9999 - HN 90,650 ▲650K 90,900 ▲500K Nguyên liệu 999 - HN 90,550 ▲650K 90,800 ▲500K AVPL/SJC Cần Thơ 89,000 ▲500K 91,000 ▲500K

2. PNJ - Cập nhật: 04/03/2025 04:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Loại Mua vào Bán ra TPHCM - PNJ 90.000 ▲200K 91.000 ▲500K TPHCM - SJC 89.000 ▲500K 91.000 ▲500K Hà Nội - PNJ 90.000 ▲200K 91.000 ▲500K Hà Nội - SJC 89.000 ▲500K 91.000 ▲500K Đà Nẵng - PNJ 90.000 ▲200K 91.000 ▲500K Đà Nẵng - SJC 89.000 ▲500K 91.000 ▲500K Miền Tây - PNJ 90.000 ▲200K 91.000 ▲500K Miền Tây - SJC 89.000 ▲500K 91.000 ▲500K Giá vàng nữ trang - PNJ 90.000 ▲200K 91.000 ▲500K Giá vàng nữ trang - SJC 89.000 ▲500K 91.000 ▲500K Giá vàng nữ trang - Đông Nam Bộ PNJ 90.000 ▲200K Giá vàng nữ trang - SJC 89.000 ▲500K 91.000 ▲500K Giá vàng nữ trang - Giá vàng nữ trang Nhẫn Trơn PNJ 999.9 90.000 ▲200K Giá vàng nữ trang - Vàng nữ trang 999.9 88.400 ▲400K 90.900 ▲400K Giá vàng nữ trang - Vàng nữ trang 999 88.310 ▲400K 90.810 ▲400K Giá vàng nữ trang - Vàng nữ trang 99 87.590 ▲390K 90.090 ▲390K Giá vàng nữ trang - Vàng 916 (22K) 80.860 ▲360K 83.360 ▲360K Giá vàng nữ trang - Vàng 750 (18K) 65.830 ▲300K 68.330 ▲300K Giá vàng nữ trang - Vàng 680 (16.3K) 59.460 ▲270K 61.960 ▲270K Giá vàng nữ trang - Vàng 650 (15.6K) 56.740 ▲260K 59.240 ▲260K Giá vàng nữ trang - Vàng 610 (14.6K) 53.100 ▲240K 55.600 ▲240K Giá vàng nữ trang - Vàng 585 (14K) 50.830 ▲240K 53.330 ▲240K Giá vàng nữ trang - Vàng 416 (10K) 35.460 ▲160K 37.960 ▲160K Giá vàng nữ trang - Vàng 375 (9K) 31.740 ▲150K 34.240 ▲150K Giá vàng nữ trang - Vàng 333 (8K) 27.650 ▲130K 30.150 ▲130K

3. AJC - Cập nhật: 04/03/2025 04:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Loại Mua vào Bán ra Trang sức 99.99 8,970 ▲60K 9,170 ▲50K Trang sức 99.9 8,960 ▲60K 9,160 ▲50K NL 99.99 8,970 ▲60K Nhẫn tròn ko ép vỉ T.Bình 8,960 ▲60K N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 9,060 ▲60K 9,180 ▲50K N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 9,060 ▲60K 9,180 ▲50K N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 9,060 ▲60K 9,180 ▲50K Miếng SJC Thái Bình 8,900 ▲50K 9,100 ▲50K Miếng SJC Nghệ An 8,900 ▲50K 9,100 ▲50K Miếng SJC Hà Nội 8,900 ▲50K 9,100 ▲50K

Giá vàng thế giới

Trên thị trường thế giới, tính đến 04h00, giá vàng được niêm yết ở mức 2.888,3 USD/ounce, tăng 30,86 USD/ounce so với chốt phiên giao dịch hôm qua.

Nguyên nhân chính khiến giá vàng thế giới đảo chiều tăng mạnh là do đồng USD suy yếu. Chỉ số US Dollar Index, đo lường giá trị của USD so với rổ tiền tệ, giảm 0,54%, xuống 106,970 điểm.

Bên cạnh đó, giá vàng cũng được hỗ trợ bởi lo ngại về tình hình địa chính trị. Tiến trình hòa bình giữa Nga và Ukraina tiếp tục bị trì hoãn, trong khi căng thẳng thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

Chuyên gia Kelvin Wong tại OANDA nhận định rằng căng thẳng địa chính trị đang thúc đẩy nhu cầu vàng. Cuộc gặp giữa Tổng thống Ukraina Volodymyr Zelenskiy và cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm thứ Sáu đã không đạt được kết quả, khiến tâm lý thị trường trở nên bất ổn hơn.

Cùng với đó, Mỹ đang chuẩn bị tăng thuế đối với Canada, Mexico và Trung Quốc. Bộ trưởng Thương mại Mỹ Howard Lutnick cho biết thuế quan sẽ có hiệu lực vào thứ Ba, nhưng mức thuế 25% vẫn đang được xem xét. Ngoài ra, Mỹ cũng có kế hoạch tăng thuế đối với hàng hóa Trung Quốc từ 10% lên 20%, bắt đầu từ ngày 4/3.

Theo báo cáo mới nhất của Goldman Sachs Research, giá vàng có thể tăng thêm 8% trong năm 2025, đạt mức kỷ lục 3.100 USD/ounce. Trước đó, nhóm này chỉ dự báo vàng đạt 2.890 USD/ounce.

Goldman Sachs cho biết việc điều chỉnh dự báo này xuất phát từ nhu cầu mạnh mẽ của các ngân hàng trung ương, đặc biệt là sau khi tài sản của Ngân hàng Trung ương Nga bị đóng băng vào năm 2022.

Ngoài ra, khi lãi suất giảm, các quỹ ETF vàng có thể thu hút thêm dòng vốn, khiến vàng trở nên hấp dẫn hơn đối với nhà đầu tư. Tuy nhiên, chuyên gia của Goldman Sachs cũng cảnh báo rằng nếu các nhà đầu cơ giảm vị thế mua ròng trên thị trường vàng tương lai, giá vàng có thể không tăng quá mạnh.

Hiện tại, nhà đầu tư vẫn đang theo dõi diễn biến chính sách thương mại của Mỹ và động thái của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) để đánh giá hướng đi tiếp theo của giá vàng.

Dự báo giá vàng

Thị trường vàng thế giới tăng mạnh, tiếp tục đà hồi phục từ mô hình nến búa được hình thành vào cuối tuần trước. Hiện tại, xu hướng dài hạn của vàng vẫn đang đi lên, và đây là yếu tố quan trọng nhất cần chú ý lúc này.

Mức giá 2.800 USD/ounce đóng vai trò như một ngưỡng hỗ trợ quan trọng, trùng với đường trung bình động EMA 50 ngày. Đây cũng là mức giá mang ý nghĩa tâm lý lớn, vì từng là vùng kháng cự trước đó. Nếu vàng duy trì trên ngưỡng này, đà tăng có thể tiếp tục trong thời gian tới.

Mục tiêu trước mắt của thị trường là chạm mốc 3.000 USD/ounce, nhưng có vẻ như giá vàng đang gặp một số trở ngại, khiến thị trường có thể dao động mạnh trong ngắn hạn. Tuy nhiên, trước những lo ngại về thuế quan và căng thẳng địa chính trị, nhu cầu mua vàng vẫn rất cao.

Xu hướng chính của vàng vẫn là tăng, và thị trường chưa có dấu hiệu thay đổi lớn. Vì vậy, thay vì tìm cơ hội bán ra, giới đầu tư đang chờ xem liệu vàng sẽ tích lũy quanh vùng giá hiện tại hay tiếp tục bứt phá mạnh mẽ hơn. Với đà tăng vẫn còn, động lực của thị trường vẫn đang nghiêng về phía người mua.