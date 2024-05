Quốc phòng - An ninh Giai đoạn 2019 - 2024, Nam Giang vận động thu hồi hơn 530 khẩu súng các loại (QNO) - Sáng 28/5, huyện Nam Giang tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Nghị định số 21 ngày 22/2/2019 của Chính phủ về khu vực phòng thủ (KVPT).

Nam Giang sơ kết 5 năm thực hiện Nghị định số 21 của Chính phủ về KVPT. Ảnh: VĂN KHANH

Trong 5 năm qua, cấp ủy, chính quyền từ huyện đến cơ sở tăng cường chỉ đạo và làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân và lực lượng vũ trang địa phương về nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, xây dựng và hoạt động trong KVPT bằng nhiều hình thức, phương pháp khác nhau.

Công tác tổ chức diễn tập KVPT huyện; diễn tập chiến đấu cấp xã, đơn vị tự vệ trong KVPT và diễn tập chỉ huy - tham mưu 1 bên, 1 cấp trên bản đồ và ngoài thực địa cho 100% cơ sở đạt kết quả khá, tốt, bảo đảm an toàn tuyệt đối.

Ban Chỉ huy Quân sự huyện Nam Giang tổ chức huấn luyện cho dân quân tự vệ. Ảnh: VĂN KHANH

Từ năm 2019 đến quý I/2024, Công an huyện Nam Giang tiếp nhận và giải quyết hơn 135 tố giác, tin báo về tội phạm; trong đó đã giải quyết 133 tin, khởi tố điều tra 113 vụ/139 bị can. Vận động thu hồi 477 súng tự chế, 61 khẩu súng quân dụng, 24 xung kích điện bắt cá, 7 vũ khí thô sơ, 17 viên đạn, 8 linh kiện chế tạo súng.

Các ngành chức năng phát hiện và xử lý hơn 400 vụ vi phạm quy định về quản lý, bảo vệ rừng. Tổ chức hàng trăm đợt tuần tra truy quét hoạt động khai thác vàng trái phép tại các địa bàn trọng điểm; riêng năm 2021 đánh sập 75 hầm vàng trong khu vực Vườn quốc gia Sông Thanh… Đến nay, hoạt động khai thác lâm - khoáng sản trái phép cơ bản được kiểm soát.

Công an xã Đắc Pring (Nam Giang) vận động nhân dân giao nộp súng tự chế. Ảnh: VĂN KHANH

Tình hình tội phạm giảm về số vụ việc. Toàn huyện có hơn 90% khu dân cư đạt tiêu chí an toàn về an ninh trật tự; các địa bàn trọng điểm về an ninh trật tự được theo dõi, quản lý chặt chẽ.

Tình hình tuyến biên giới giữa huyện Nam Giang và huyện Đắc Chưng (tỉnh Sê Kông, Lào) luôn ổn định. Nhân dân hai bên biên giới duy trì và không ngừng củng cố, phát triển tình đoàn kết hữu nghị truyền thống; chấp hành tốt Hiệp định về Quy chế biên giới Việt Nam - Lào, tích cực tham gia bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia.