Nhà nước và cử tri Giải phóng mặt bằng dự án Khu đô thị kiểu mẫu Tây Bắc Tam Kỳ gặp nhiều vướng mắc UBND tỉnh Quảng Nam vừa báo cáo tiến độ triển khai thực hiện đối với các nội dung trả lời ý kiến cử tri còn tồn đọng, chưa giải quyết dứt điểm theo đề nghị của Thường trực HĐND tỉnh.

Về ý kiến cử tri TP.Tam Kỳ đề nghị đẩy nhanh tiến độ xây dựng Dự án khu đô thị kiểu mẫu Tây Bắc Tam Kỳ; giải quyết dứt điểm việc bồi thường, bố trí tái định cư cho người dân trong khu vực dự án, theo UBND tỉnh, dự án Khu đô thị kiểu mẫu Tây Bắc do Công ty CP.Thương mại bất động sản Tây Bắc làm chủ đầu tư, gồm 2 giai đoạn.

Giai đoạn 1 đầu tư xây dựng nhà ở Khu đô thị kiểu mẫu Tây Bắc được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư dự án tại Công văn số 3757 ngày 10/7/2018; điều chỉnh chấp thuận chủ trương tại Công văn số 2990 ngày 29/5/2019; Quyết định chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư tại Quyết định số 3803 ngày 24/12/2021.

Theo báo cáo của UBND TP.Tam Kỳ, tiến độ thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, cụ thể như sau:

Đối với đất nông nghiệp và mồ mả, đã phê duyệt được 10 phương án, tổng số hộ bị ảnh hưởng là 487 trường hợp, tổng số tiền chi trả 132,6 tỷ đồng, diện tích bàn giao cho chủ đầu tư 31ha. Chủ đầu tư đang triển khai thi công công trình.

Đối với đất ở nhà ở: đã phê duyệt được 5 phương án, tổng số hộ bị ảnh hưởng là 168 trường hợp, tổng số tiền 134 tỷ đồng, tổng diện tích 3ha. Hiện đang thực hiện chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ và bố trí đất tái định cư cho các hộ.

Trong quá trình thực hiện công tác giải phóng mặt bằng dự án (giai đoạn 1) gặp nhiều khó khăn do yếu tố khách quan, ảnh hưởng đến tiến độ triển khai thực hiện gồm: Do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 trong 2 năm 2021, 2022 nên công tác giải phóng mặt bằng bị gián đoạn. Do việc thay đổi chính sách bồi thường trên địa bàn tỉnh.

Cụ thể, Quyết định số 42 ngày 21/12/2021 của UBND tỉnh Quảng Nam ban hành Quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh khi triển khai thực tế có nhiều vướng mắc làm công tác giải phóng mặt bằng bị ảnh hưởng nhiều, không thực hiện được.

Đến ngày 1/7/2022, khi UBND tỉnh ban hành Quyết định số 18 ngày 20/6/2022 về hỗ trợ khác khi Nhà nước thu hồi đất vườn, ao trong cùng thửa đất có nhà ở nhưng không được công nhận là đất ở trên địa bàn tỉnh thì công tác bồi thường mới được tiếp tục triển khai. Việc thay đổi những chính sách trên đã ảnh hưởng đến các phương án về đất ở đã được phê duyệt trước đó dẫn đến tiến độ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư của dự án chậm so với kế hoạch.

Tuy hồ sơ bồi thường, giải phóng mặt bằng phần đất nông nghiệp của dự án đã cơ bản hoàn thiện và có các quyết định phê duyệt phương án của UBND thành phố, nhưng công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư một số hộ vẫn còn kéo dài do việc xác nhận nguồn gốc đất chưa thực hiện được bởi một số hộ làm ăn ở xa, không có ở địa phương.

Do những nguyên nhân nêu trên, đến nay công tác bồi thường đã thực hiện được 42,52/47ha dự án, đạt tỷ lệ 90,4% tổng diện tích dự án. Về khả năng bồi thường giải phóng mặt bằng phần diện tích còn lại, đối với phần diện tích chưa có quyết định giao đất, UBND tỉnh đề nghị UBND thành phố chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan vào cuộc quyết liệt, phối hợp chặt chẽ với chủ đầu tư để hoàn thành công tác bồi thường trong quý 1/2025, hoàn thành dự án trong quý 3/2025 đảm bảo theo cam kết.