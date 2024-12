Thể thao Giải Việt dã Báo Quảng Nam: Hết mình vì "màu cờ sắc áo" Lịch sử Giải Việt dã Báo Quảng Nam cho thấy một số cá nhân, đơn vị, địa phương duy trì được thành tích cao qua nhiều mùa giải. Ngoài công tác chuẩn bị chu đáo thì tinh thần nỗ lực tập luyện, thi đấu hết mình, vì “màu cờ sắc áo” được xem là chìa khóa mang lại thành công.

Nội dung học trò THCS luôn thu hút sự tham gia của đông đảo các đơn vị. Ảnh: A.S

Sức mạnh học trò Duy Xuyên

Giải Việt dã Báo Quảng Nam năm 2023 đã chứng kiến sự vượt trội của các vận động viên (VĐV) học trò đến từ Phòng GD-ĐT huyện Duy Xuyên, đặc biệt là trên đường chạy nữ THCS khi giành cả 3 vị thứ cao nhất nội dung cá nhân và đồng đội.

Thành tích đó cùng với giải nhì đồng đội nam đã mang lại cho đơn vị giải nhất toàn đoàn một cách thuyết phục, qua đó bảo vệ thành công vị thứ cao nhất mà họ giành được năm 2022. Điều đáng nói, đây là chiếc cúp vô địch thứ 10 trong 12 mùa giải gần nhất; trong đó 8 năm liên tiếp (2011 - 2018) đăng quang ngôi vị nhất toàn đoàn.

Với kỳ tích “vô tiền khoáng hậu” này, ngành GD-ĐT Duy Xuyên tỏ rõ quyết tâm tiếp tục chinh phục đỉnh cao ở giải năm nay. Trưởng phòng GDĐT huyện Duy Xuyên - ông Nguyễn Hữu Sáu chia sẻ, bên cạnh đầu tư cho việc dạy và học, ngành còn quan tâm đến công tác giáo dục thể chất, tạo sân chơi thể thao cho học trò. Đặc biệt đối với Giải Việt dã Báo Quảng Nam, các em luôn được tạo điều kiện thuận lợi nhất để thể hiện khả năng của mình.

“Duy Xuyên luôn có sự chuẩn bị rất kỹ. Sau lễ khai giảng năm học mới 2024 - 2025, ngành tổ chức giải việt dã huyện để tuyển chọn lực lượng và tổ chức tập luyện tham gia Giải Việt dã Báo Quảng Nam.

Rất tiếc giải không diễn ra như kế hoạch ban đầu, nhưng có lẽ cũng không ảnh hưởng nhiều vì các trường THCS được giao trách nhiệm tích cực tổ chức cho các em tập luyện trở lại để sẵn sàng dự thi. Tất nhiên mục tiêu của Duy Xuyên nhắm đến là vị thứ cao nhất” - ông Sáu nói.

Niềm vui lần thứ hai liên tiếp bước lên ngôi vô địch toàn đoàn tại giải năm 2023 của Hội An. Ảnh: A.S

Trong khi đó ở khối trường THPT, dưới sự dẫn dắt của thầy giáo Ngô Đình Tư, Trường THPT Lê Hồng Phong (Duy Xuyên) chiến thắng ngoạn mục ở cuộc đua toàn đoàn giải năm 2023 với sự tỏa sáng của hai cá nhân Huỳnh Thị Bích Tiên và Trần Đình Trí, qua đó bảo vệ thành công chức vô địch toàn đoàn. Ngôi trường vùng tây Duy Xuyên này cũng là đơn vị có truyền thống việt dã với nhiều năm trước đó thường xuyên góp mặt ở tốp 3.

Chờ xem liệu thầy và trò Trường THPT Lê Hồng Phong có lần thứ 3 liên tiếp bước lên ngôi cao nhất? Tương tự, Phòng GD-ĐT Duy Xuyên có thực hiện được mục tiêu bước lên ngôi cao nhất năm nay bởi cuộc đua của học trò THCS luôn diễn ra quyết liệt và có nhiều yếu tố làm nên bất ngờ.

Những mùa giải gần đây, một số đơn vị duy trì được thành tích tốt, có thể kể đến như Phòng GD-ĐT Điện Bàn - đơn vị từng giành cúp vô địch toàn đoàn năm 2019 và 2020 hay Thăng Bình, Đại Lộc thường duy trì trong tốp dẫn đầu. Đáng chú ý, ở giải năm 2023 bất ngờ Bắc Trà My vươn lên giành vị thứ á quân và Núi Thành xếp thứ ba toàn đoàn.

Hấp dẫn cuộc đua khối huyện, thị, thành phố

Cái nôi phong trào việt dã khối các huyện, thị xã, thành phố đang dịch chuyển về Hội An khi mà hai năm gần đây, các chân chạy phố Hội xuất sắc giúp địa phương đăng quang ở ngôi nhất toàn đoàn.

Điều đáng nói, không còn bất ngờ như lần đầu tiên năm 2022, ở năm 2023 các VĐV Hội An giành chiến thắng thuyết phục, ngoài giải nhất toàn đoàn còn “ẵm” giải nhất đồng đội nam, giải nhì đồng đội nữ và 4 giải cá nhân cao nhất.

Lãnh đạo Trung tâm VH-TT và TT-TH TP.Hội An chia sẻ, luôn đặt mục tiêu thi đấu hết mình để đạt thành tích cao nhất, nhưng rất khó nói trước kết quả vì còn phụ thuộc vào nhiều thứ.

Phòng GD-ĐT Duy Xuyên nhận cúp toàn đoàn năm 2023. Ảnh: A.S

Tuy nhiên, có thể thấy phong trào việt dã tại Hội An thời gian qua khá sôi nổi và địa phương cũng tổ chức nhiều giải chạy, tạo điều kiện cho VĐV duy trì tập luyện thường xuyên. Do đó, đoàn VĐV Hội An hoàn toàn có thể nghĩ đến ngôi cao nhất lần thứ 3 liên tiếp ở Giải Việt dã Báo Quảng Nam.

Thực tế cho thấy cuộc đua khối các huyện, thị xã, thành phố những năm qua luôn gay cấn và khó đoán với nhiều địa phương có sự quan tâm đầu tư lớn.

Sau 2 chiếc cúp vô địch toàn đoàn năm 2017 và 2018, rồi 3 mùa giải sau đó có được vị trí á quân, năm 2023 Điện Bàn bị hất văng khỏi tốp 3. Vẫn còn đó những cá nhân xuất sắc như Thanh Hoàng, Công Hải từng giành giải nhất và giải ba cá nhân năm 2023, vì vậy năm nay đoàn VĐV Điện Bàn rất quyết tâm để có thể chinh phục đỉnh cao trở lại.

Trong khi đó, Duy Xuyên đang trỗi dậy với lực lượng nữ khá mạnh (năm 2023 giải nhất đồng đội nữ và giải ba toàn đoàn), hay Đại Lộc cũng trở lại mạnh mẽ sau khi có được vị thứ nhì toàn đoàn ở giải năm 2023. Tất nhiên không thể không kể đến Núi Thành, Tam Kỳ, những địa phương có truyền thống việt dã song thời gian qua “im hơi lặng tiếng”.