Luân chuyển để đổi mới

TP.Tam Kỳ đã thực hiện chuyển đổi vị trí công tác cán bộ quản lý trong các đơn vị sự nghiệp giáo dục công lập trong trong những năm qua và mang lại hiệu quả rõ nét.

Lãnh đạo thành phố trao quyết định luân chuyển cho cán bộ quản lý giáo dục. Ảnh: L.T

Sau 12 năm công tác tại Trường Tiểu học Trần Quốc Toản (Tam Kỳ), năm 2013, cô Trần Thị An được chuyển về Trường Tiểu học Ngô Quyền (phường An Phú) và giữ chức vụ Phó Hiệu trưởng. Năm 2017, cô An được bổ nhiệm làm Hiệu trưởng.

Trong 4 năm làm Hiệu trưởng Trường Tiểu học Ngô Quyền, với tư duy đổi mới và sự nỗ lực không ngừng, cô An đã góp phần không nhỏ trong sự phát triển của ngôi trường này, đưa trường lọt vào tốp đầu trong phong trào thi đua của thành phố.

Năm học 2023 - 2024, cô Trần Thị An tiếp tục được chuyển đổi vị trí công tác về giữ chức vụ Hiệu trưởng Trường Tiểu học Lê Văn Tám (phường An Sơn).

“Luân chuyển là để cán bộ quản lý tự nỗ lực, tự làm mới bản thân. Khi tôi đến một ngôi trường mới, tôi sẽ đặt mục tiêu xây dựng ngôi trường đó ngày càng phát triển.

Biết là sẽ có những khó khăn nhất định, nhưng đó là thử thách của người làm quản lý, nếu như ở ngôi trường nào mình cũng làm tốt thì đó chính là thành công của người quản lý giáo dục” - cô An chia sẻ.

Theo kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác viên chức quản lý trong các đơn vị sự nghiệp giáo dục công lập Tam Kỳ đến năm học 2024 - 2025 thì đối tượng điều chuyển là hiệu trưởng, hiệu phó.

Một trong những điều kiện, tiêu chuẩn điều chuyển là viên chức quản lý công tác đủ 1 nhiệm kỳ; trường hợp đặc biệt chưa đủ nhiệm kỳ 5 năm thì do UBND thành phố xem xét, quyết định. Hiện nay, Tam Kỳ có 35 viên chức quản lý giáo dục đủ điều kiện điều chuyển đổi vị trí công tác, trong đó bậc mầm non 6, tiểu học 18, THCS 11.

Đầu năm học 2023 - 2024, UBND TP.Tam Kỳ đã chuyển công tác và bổ nhiệm giữ chức vụ viên chức quản lý đối với 8 trường hợp. Trước đó, năm 2019, UBND TP.Tam Kỳ đã chuyển đổi vị trí công tác 4 viên chức quản lý giáo dục; năm 2020 là 3 trường hợp; năm 2021 là 11 trường hợp và năm 2022 chuyên đổi 3 trường hợp.

Theo Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Hồng Lai, điều chuyển công tác viên chức quản lý là việc làm thường xuyên, áp dụng đối với tất cả viên chức quản lý nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ viên chức quản lý giữa các đơn vị trường học cùng cấp học; điều chỉnh việc bố trí cán bộ giáo dục hợp lý hơn, tăng cường viên chức quản lý cho những nơi có nhu cầu cấp thiết; khắc phục tâm lý chủ quan, thiếu sự sáng tạo, thụ động khi cán bộ công tác lâu năm ở một vị trí, một địa bàn.

Điều chuyển công tác viên chức quản lý là giải pháp quan trọng để cán bộ có điều kiện tiếp cận công việc ở nhiều đơn vị khác nhau, có năng lực thực tiễn để thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao hoặc các chức danh được quy hoạch. Đồng thời tạo nên sự công bằng, bình đẳng trong môi trường công tác giữa các viên chức quản lý giáo dục.