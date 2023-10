(QNO) - Sáng nay 16/10, Trung tâm Quản lý bảo tồn di sản văn hoá Hội An phối hợp với Phòng GD-ĐT tổ chức trưng bày, giới thiệu lưu động di tích Nhà lao Hội An đến với học sinh trường THCS Phan Bội Châu trên địa bàn thành phố.

Học sinh lắng nghe cán bộ Bảo tàng Hội An giới thiệu về di tích nhà lao. Ảnh: Vi Thảo

Trung tâm Quản lý bảo tồn di sản văn hoá Hội An trưng bày 7 tấm pano giới thiệu lưu động di tích Nhà lao Hội An với các chủ đề như tổng quan về các nhà lao tại Hội An và bố cục Nhà lao Hội An; tội ác của địch tại Nhà lao Hội An; hoạt động của tổ chức Đảng và các phong trào đấu tranh của tù chính trị yêu nước trong nhà lao Hội An; các di sản vật chất, tinh thần được các tù chính trị yêu nước tạo tác trong quá trình bị địch giam cầm tại Nhà lao Hội An.

Trong tiết chào cờ sáng thứ Hai, cán bộ Phòng Nghiệp vụ bảo tàng phát biểu giới thiệu về chuyên đề trưng bày lưu động trước toàn trường. Sau đó, học sinh được tự do tham quan trưng bày trong giờ nghỉ giải lao giữa các tiết học hoặc giờ ra chơi.

Các em học sinh tìm hiểu về lịch sử nhà lao qua tranh ảnh, tư liệu. Ảnh: Vi Thảo

Được biết, Trung tâm Quản lý bảo tồn di sản văn hoá Hội An sẽ trưng bày, giới thiệu lưu động Nhà lao Hội An ở 9 trường THCS trên địa bàn thành phố diễn ra từ ngày 16/10 - 25/12/2023. Thời gian trưng bày 4 ngày/trường, các hình ảnh trưng bày tại trường học đã được 2 cơ quan, đơn vị kiểm duyệt nội dung.

Qua hoạt động này nhằm tuyên truyền, quảng bá những thông tin tư liệu, hình ảnh Nhà lao Hội An đến với thế hệ trẻ nhằm giúp các em ôn lại truyền thống yêu nước, tinh thần đấu tranh chống giặc ngoại xâm của thế hệ cha ông đi trước, qua đó khơi dậy cho các em lòng yêu nước, tự hào dân tộc, tri ân những anh hùng, liệt sĩ đã ngã xuống vì độc lập tự do và sự nghiệp giải phóng dân tộc trên mảnh đất Hội An này.

Đồng thời gắn kết hoạt động giáo dục di sản với nhà trường để sớm hình thành ý thức gìn giữ di sản, bảo vệ quê hương đất nước đối với học sinh khi còn ngồi trên ghế nhà trường.