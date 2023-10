Đình chỉ hoạt động bến đò ngang Tứ Nhũ (Nông Sơn)

(QNO) - Nhằm lập lại trật tự an toàn giao thông (ATGT) trên tuyến đường thủy nội địa (ĐTNĐ) trong mùa mưa bão, Công an huyện Nông Sơn vừa chỉ đạo lực lượng cảnh sát giao thông (CSGT) tăng cường phối hợp với các ngành chức năng, địa phương khảo sát, kiểm tra bến thủy nội địa và công tác đảm bảo trật tự ATGT trên địa bàn huyện.

Lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra tuyến đường thủy nội địa. Ảnh: N.P

Theo đó, Đội CSGT huyện đã huy động lực lượng, phương tiện kiểm tra kiểm soát các tuyến sông trọng điểm, hoạt động của các phương tiện đường thủy, bến đò ngang và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm về trật tự ATGT đường thủy là nguyên nhân tiềm ẩn gây ra tai nạn giao thông. Qua kiểm tra, đội CSGT Công an huyện đã phát hiện và lập biên bản đình chỉ bến đò ngang Tứ Nhũ (xã Quế Lâm) với lý do không đảm bảo an toàn trong mùa mưa bão.

Bên cạnh đó, lực lượng CSGT huyện tập trung đổi mới nội dung tuyên truyền, phổ biến pháp luật về giao thông ĐTNĐ bằng nhiều hình thức đa dạng, nội dung phong phú, phù hợp với từng đối tượng tham gia giao thông.

Để đảm bảo ATGT đường thủy trên địa bàn huyện, nhất là trong mùa mưa bão, CSGT tiếp tục phối hợp các ngành chức năng của huyện đẩy mạnh tuyên truyền người dân sinh sống ven sông không được chở quá tải trọng cho phép, chú ý giảm tải trong mùa mưa bão theo quy định, đảm bảo an toàn khi tham gia giao thông...