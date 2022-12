Dự kiến quý I/2023 khởi công dự án mở rộng quốc lộ 14E

An toàn đi đường mùa mưa bão

SÁU CÒI | 20/10/2022 - 14:00

Trong điều kiện thời tiết bình thường, người tham gia giao thông vốn luôn đối mặt với những nguy cơ mất an toàn giao thông, do một bộ phận người đi đường chưa tuân thủ quy tắc an toàn, hạ tầng không theo kịp với tốc độ gia tăng của xe cộ, điều kiện xe hỗn hợp cùng lưu thông chưa đảm bảo yêu cầu về mặt kỹ thuật và nhiều yếu tố khách quan khác. Vào mùa mưa bão, nguy cơ rủi ro sẽ tăng cao hơn rất nhiều, nên mọi người cần phải chú ý để đảm bảo an toàn cho chính mình, nhất là người điều khiển xe đạp, xe máy.