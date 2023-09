Khuyến cáo phương tiện hạn chế lưu thông trên quốc lộ 14D

(QNO) - Sở GTVT tỉnh Quảng Nam vừa có văn bản gửi Cục Đường bộ Việt Nam (Bộ GTVT); các khu quản lý đường bộ I, II, III, IV; Sở GTVT các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương về tình hình lưu thông qua tuyến quốc lộ 14D.

Nền và mặt đường QL14D xuống cấp nặng. Ảnh: C.T

Quốc lộ (QL) 14D có điểm đầu tại Bến Giằng (lý trình km815, đường Hồ Chí Minh) và điểm cuối tại cửa khẩu quốc tế Nam Giang với chiều dài khoảng 74,63km, đang lưu thông với nền đường cơ bản rộng 6,5m. Theo Sở GTVT tỉnh Quảng Nam, lưu lượng xe chở hàng hóa qua cửa khẩu quốc tế Nam Giang theo QL14D, đường Hồ Chí Minh và QL14B về cảng Đà Nẵng, cảng Chân Mây (Thừa Thiên Huế) ngày càng nhiều và có xu hướng tăng cao. Mỗi ngày, trên tuyến có hơn 200 lượt xe xuất, nhập cảnh hàng hóa, chủ yếu xe chở quặng (xe trên 5 trục) và xe đầu kéo kéo sơ mi rơ móc.

[CLIP] - Xe đầu kéo kéo sơ mi rơ móc lưu thông trên QL14D (clip do Sở GTVT tỉnh Quảng Nam cung cấp):

Với lưu lượng xe tải tăng cao và duy trì ở mức như hiện nay, QL14D không đảm bảo an toàn khi lưu thông do trên tuyến có nhiều vị trí đường cong bán kính nhỏ chưa được cải tạo. Xe đầu kéo qua lại rất khó khăn, bánh xe rơi xuống rãnh thoát nước dọc gây hư hỏng và tắc đường. Hai xe chạy ngược chiều không thể tránh nhau thuận lợi do mặt đường nhỏ hẹp.

Cùng với đó, kết cấu mặt đường qua nhiều năm sử dụng không còn đáp ứng được tải trọng và lưu lượng xe nên phát sinh hư hỏng đồng loạt. Ùn tắc giao thông liên tục xảy ra đã gây khó khăn cho các phương tiện khác, làm ảnh hưởng đến đời sống người dân trong khu vực.

Mặt đường hẹp, nhiều đoạn cong khiến xe tải nặng di chuyển rất khó khăn. Ảnh: C.T

Trước tình hình đó, Sở GTVT tỉnh Quảng Nam đề nghị các cơ quan cấp giấy phép lưu hành xe quá khổ trên đường bộ khuyến cáo các phương tiện hạn chế lưu thông qua tuyến QL14D. Trường hợp không còn tuyến nào khác để vận chuyển, bắt buộc phải lưu thông trên QL14D thì phải khảo sát đường bộ đối với từng tổ hợp xe đầu kéo kéo sơ mi rơ móc để đảm bảo xe có thể lưu thông thuận lợi, tránh tình trạng gây ùn tắc giao thông. Đồng thời phải có biện pháp cảnh giới, cảnh báo hoặc có phương tiện hộ tống dẫn đường khi lưu thông qua những vị trí đường cong có bán kính nhỏ.