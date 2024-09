Nhà nước và cử tri Tiếp công dân định kỳ tháng 9, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Lê Văn Dũng: Sớm giải quyết để đảm bảo quyền lợi chính đáng của người dân (QNO) - Tại buổi tiếp công dân vào sáng nay 20/9, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Lê Văn Dũng đã giao các ngành chức năng, địa phương khẩn trương phối hợp với các bên liên quan giải quyết các kiến nghị đảm bảo đúng quy định của pháp luật, đảm bảo quyền lợi hợp pháp của công dân.

Quang cảnh buổi tiếp dân của Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Dũng. Ảnh: T.T

Kiến nghị thi hành bản án

Tại buổi tiếp công dân, ông Võ Văn Thiện (trú tại Đà Nẵng) kiến nghị vụ việc liên quan đến thi hành Bản án số 79 ngày 28/11/2019 của Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Nam về giao dịch mua bán bất động sản giữa ông Thiện và Công ty TNHH Chí Thành tại các dự án Khu đô thị số 6 và Khu đô thị số 11 (Khu đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc, Điện Bàn) do Công ty TNHH Chí Thành làm chủ đầu tư.

Theo bản án, Công ty TNHH Chí Thành phải hoàn trả cho ông Thiện số tiền hơn 2,1 tỷ đồng; nghĩa vụ liên đới với Phòng Công chứng số 1 tỉnh Quảng Nam bồi thường thiệt hại cho ông Thiện số tiền hơn 8,7 tỷ đồng. Mặc dù bản án đã có hiệu lực thi hành gần 5 năm nhưng đến nay ông vẫn chưa nhận được số tài sản do Công ty Chí Thành hoàn trả.

Ông Võ Văn Thiện kiến nghị UBND tỉnh sớm có văn bản chỉ đạo giải quyết sự việc kéo dài, gây ảnh hưởng quyền lợi của ông. Đồng thời, kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo giải quyết vấn đề cơ quan thi hành án đang phong tỏa tài khoản của Phòng Công chứng số 1 với số tiền hơn 436 triệu đồng tại Kho bạc Nhà nước từ ngày 10/11/2022 đến nay vẫn chưa tổ chức thi hành bản án cho ông.

Ông Võ Văn Thiện kiến nghị sớm thi hành bản án để đảm bảo quyền lợi. Ảnh: T.T

Theo đại diện Cục Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Nam, đây là vụ việc kéo dài, phức tạp, gặp nhiều vướng mắc trong việc kê biên tài sản để thi hành bản án. Lý do là Công ty TNHH Chí Thành đang gặp nhiều khó khăn, công nợ và các khu dân cư do công ty này làm chủ đầu tư cũng đang có sự mua bán tài sản.

Sau khi nghe ý kiến của các sở, ngành liên quan, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Dũng thống nhất giao cho Cục Thi hành án dân sự tỉnh tiến hành kê biên tài sản liên quan đến Công ty TNHH Chí Thành để sớm thi hành bản án, đảm bảo quyền lợi cho ông Võ Văn Thiện. Đồng thời giao Sở KH&ĐT cùng các cơ quan liên quan giám sát, kiểm tra, tham mưu UBND tỉnh có biện pháp xử lý theo đúng quy định pháp luật.

Ông Lê Văn Dũng cũng giao Sở Tư pháp nghiên cứu, xem xét xin ý kiến Bộ Tư pháp về việc điều chỉnh biện pháp xử lý trách nhiệm đối với công chứng viên sai phạm, sớm tham mưu UBND tỉnh có phương án xử lý. Chậm nhất đến cuối tháng 12/2024 phải giải quyết xong vụ việc, đảm bảo lợi ích chính đáng cho người dân, doanh nghiệp.

Yêu cầu sớm giao "sổ đỏ"

Cũng tại buổi tiếp công dân, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Dũng cùng đại diện các sở, ngành liên quan đã có cuộc gặp 3 bên liên quan đến các dự án của Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ An Dương, Công ty TNHH Đại Việt, Công ty TNHH MTV Dịch vụ Phước Nguyên.

Ông Bùi Hồng Hạnh (trú tại Đà Nẵng, đại diện nhóm công dân) kiến nghị: Trước đây, nhóm công dân đã có giao dịch ký hợp đồng mua đất từ năm 2017 - 2018 và đã thanh toán đến 95% giá trị hợp đồng tại các dự án Đại Dương Xanh, Coco Riverside, An Phú, Phú Thịnh, Điện Thắng Trung, Ánh Dương, Bình An, Khu đô thị phức hợp Hà My, Dương Hội, Indochina, do ông Đỗ Tấn Vũ - Giám đốc và là người đại diện pháp luật của các doanh nghiệp: Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ An Dương, Công ty TNHH Đại Việt, Công ty TNHH MTV Dịch vụ Phước Nguyên tại Điện Bàn. Tuy nhiên, đến nay các công dân vẫn chưa được nhận giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Ông Bùi Hồng Hạnh kiến nghị UBND tỉnh sớm chỉ đạo giải quyết để đảm bảo quyền lợi cho người dân.

Ông Bùi Hồng Hạnh thay mặt nhóm công dân kiến nghị sớm được giao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Ảnh:T.T

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Dũng chia sẻ với những bức xúc của người dân khi sự việc kéo dài, đồng thời ghi nhận Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ An Dương đã có thiện chí phối hợp với các bên để giải quyết vụ việc. Tuy nhiên, ông Dũng cho rằng đây là vụ việc có nhiều yếu tố phức tạp, dẫn đến kéo dài, chưa giải quyết dứt điểm.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Dũng yêu cầu Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ An Dương sớm hoàn thành các thủ tục, nghĩa vụ liên quan dự án để sớm cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đất cho người dân. Ông Lê Văn Dũng giao Sở TN&MT làm việc trực tiếp, hướng dẫn, đôn đốc các công ty thực hiện hoàn thành các nội dung, nghĩa vụ liên quan, từng bước giải quyết các vướng mắc, đảm bảo quyền lợi cho người dân.

Đồng thời giao UBND thị xã Điện Bàn phối hợp với Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ An Dương thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng theo đúng quy định; tăng cường công tác quản lý về trật tự xây dựng, không để xảy ra tình trạng cơi nới, lấn chiếm, xây dựng trái phép tại vùng dự án.

Ông Lê Văn Dũng khẳng định: “Chính quyền rất chia sẻ với những bức xúc về quyền lợi của người dân, cũng như những khó khăn của các doanh nghiệp. Các bên phải bình tĩnh, cùng nhau chia sẻ khó khăn, mục tiêu là giải quyết để đảm bảo quyền lợi chính đáng của người dân, doanh nghiệp một cách minh bạch, đúng pháp luật. Các cơ quan liên quan của tỉnh cần hết sức hỗ trợ, hướng dẫn, đôn đốc các bên thực hiện các phần việc đúng quy định để sớm giải quyết vướng mắc, đảm bảo lợi ích người dân”.