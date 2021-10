Mưa lũ gây thiệt hại nặng hạ tầng giao thông

(QNO) - Giám đốc Sở GTVT Văn Anh Tuấn cho biết ngành đã thống kê sơ bộ khối lượng hạ tầng giao thông bị thiệt hại do mưa lũ gây ra từ ngày 22 đến 25.10 và có báo cáo gửi các đơn vị liên quan.

Khắc phục sạt lở, thông xe tuyến cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi đoạn qua Núi Thành. Ảnh: C.T

Theo đó, sau khi khẩn trương khắc phục sự cố tắc đường do sạt lở, tuyến cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi và các quốc lộ khác do Cục Quản lý đường bộ III quản lý đã thông xe bình thường. Với hệ thống tỉnh lộ (ĐT), hiện chỉ còn tuyến ĐT613B đoạn qua xã Tam Hòa (Núi Thành) và ĐT615 đoạn qua xã Tam Thăng (TP.Tam Kỳ) ách tắc lưu thông do nước băng qua, ngập sâu.

Đánh giá sơ bộ mức độ thiệt hại, Sở GTVT cho biết các tuyến quốc lộ ủy thác cho tỉnh quản lý bị sạt lở taluy dương và mái taluy âm, hư hỏng nhiều cống, rãnh dọc và mặt đường ước tính hơn 6,1 tỷ đồng. Các tuyến ĐT bị thiệt hại hơn 475 triệu đồng.

Nước lũ thường xuyên băng quốc lộ 40B, đoạn qua Bắc Trà My gây tắc đường. Ảnh: C.T

Trên đường thủy nội địa, xích bị đứt, nhiều phao bị trôi hoặc bị hư hỏng ước tính thiệt hại 565 triệu đồng. Nhiều tuyến đường thủy còn lại chưa có số liệu cụ thể do mực nước vẫn còn cao, Đoạn Quản lý đường thủy nội địa Quảng Nam vẫn đang tiếp tục cập nhật tình hình thiệt hại. Những tuyến giao thông do cấp huyện quản lý, Sở GTVT hiện chưa nhận được báo cáo thiệt hại từ phía các địa phương.

Xúc dọn đất đá sạt lở gây ách tắc trên tuyến ĐT617 qua Núi Thành. Ảnh: C.T

Trước diễn biến của mưa bão và áp thấp nhiệt đới, Sở GTVT chỉ đạo các đơn vị bảo trì thường xuyên, Thanh tra Sở GTVT cử lực lượng đến hiện trường phối hợp với địa phương và các ngành có liên quan kiểm tra, khắc phục đảm bảo giao thông.