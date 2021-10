Núi Thành ngập vùng trũng thấp, tuyến ĐT618 sạt lở không thể lưu thông

(QNO) - Hàng trăm ngôi nhà vùng trũng thấp của huyện Núi Thành bị ngập sâu, địa phương đã sơ tán nhiều trường hợp đến nơi an toàn. Trong khi đó, tuyến ĐT618 bị sạt lở chia cắt giao thông tại xã Tam Quang.

Hiện trường sạt lở đường ĐT618 tại thôn Trung Toàn. Ảnh: Đ.Y

Sáng nay 24.10, bà Huỳnh Thị Mỹ Dung - Chủ tịch UBND xã Tam Quang (Núi Thành) xác nhận tuyến ĐT618 bị sạt lở nặng chia cắt giao thông và chính quyền đang xử lý để nhân dân đi lại an toàn. Cụ thể vào khuya ngày 23.10, tại đường ĐT618 nối từ thị trấn Núi Thành đi Tam Quang (đoạn qua địa phận thôn Trung Toàn) mái taluy đã bị sạt lở nặng, đất đá tràn ra đường gây tắc nghẽn giao thông, hư hỏng một số trụ điện.

"Hiện nay xã đã cắt cử lực lượng để điều tiết giao thông và hướng dẫn người dân đi lại bằng đường khác. Chúng tôi đang đợi ngành điện lực xử lý các trụ, dây điện và sau đó cùng UBND huyện đưa xe múc san ủi đất, khắc phục an toàn đảm bảo cho người dân lưu thông" - bà Dung nói.

Sạt lở đường ĐT618 qua xã Tam Quang. Ảnh: VP.

Nước dâng cao chia cắt nhiều khu vực ở xã Tam Mỹ Tây. Ảnh: VP.

Tại xã Tam Xuân 2, sáng nay 24.10, khu vực thôn An Khuông, thôn Bà Bầu, tổ 6 (thôn Phú Khê), tổ 1 và tổ 7 (thôn Thạch Kiều), phía đông thôn Bích Nam nước lụt ngập sâu gây cô lập cục bộ. Qua rà soát có 800 hộ với 2800 nhân khẩu bị cô lập do ngập nước. Chính quyền xã Tam Xuân 2 đã di dời 12 hộ dân thôn Bà Bầu và đang di chuyển đàn trâu, bò lên vùng cao ráo. Tại xã Tam Xuân 1, hàng trăm hộ dân ở các thôn Phú Đông, Phú Trung Đông bị ngập sâu do mưa lớn và hồ Phú Ninh xả lũ.Còn ở xã Tam Mỹ Tây, ông Trần Văn Vũ – Bí thư Đảng ủy xã thông tin, mưa lụt đã làm 136 nhà trên địa bàn xã bị ngập và mực nước đang tiếp tục dâng cao.