Môi trường Dai dẳng sạt lở bờ biển Hội An Dù sắp bước vào mùa khô nhưng tình hình sạt lở bờ biển Hội An vẫn diễn biến phức tạp, ảnh hưởng đến việc phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Hơn 200m bờ biển Tân Thành (phường Cẩm An, TP.Hội An) bị sạt lở. Ảnh chụp ngày 11/3. Ảnh: HÀ SẤU

Hơn 200m chiều dài khu vực biển Tân Thành (phường Cẩm An, TP.Hội An) nhiều tháng nay không còn thấy bãi biển. Thay vào đó là chằng chịt những túi vải, bờ tre để chằng chống, cứu vãn phần bờ còn lại tránh để sóng cuốn trôi nhà cửa, tài sản của người dân và doanh nghiệp.

Theo đại diện một số doanh nghiệp kinh doanh lưu trú tại khu vực này, người ít thì đã mất 100 triệu đồng, nhiều thì bỏ ra lên đến gần 500 triệu đồng trong vòng ba tháng qua để chống chọi với sóng biển.

Bà Nguyễn Thị Hà - chủ homestay Vườn Tân Thành cho hay, cơ sở có 9 phòng, cùng kỳ thời gian này các năm trước công suất lưu trú rất tốt nhưng thời gian qua ế ẩm, nhiều khách đã đặt phòng nhưng đến nơi thấy cảnh tượng sạt lở thì rời đi.

“Mùa cao điểm du lịch biển đã sắp đến, nếu tình hình này vẫn kéo dài sẽ gây khó khăn cho các hộ kinh doanh du lịch” - bà Hà nói.

Nhiều vật liệu kè đã được cộng đồng triển khai nhưng tình hình không mấy khả quan. Ảnh: HÀ SẤU

Theo ông Đinh Dũng - Chủ tịch UBND phường Cẩm An, khu vực biển Tân Thành bị sạt lở nghiêm trọng gần đây một phần là do ngoài khơi của bãi biển này không có kè ngầm.

Từ khi UBND tỉnh công bố tình huống khẩn cấp về sạt lở tại bãi biển Cẩm An (cuối tháng 12/2024) đến nay, cơ quan chức năng vẫn chưa thực hiện kè khẩn cấp tại khu vực này.

“Cần khẩn trương triển khai kè khẩn cấp tại khu vực này, nếu chưa có phương án kè ngầm thì phải tiến hành kè mềm trong bờ để hạn chế thấp nhất việc sạt lở” - ông Dũng nói.

Việc sạt lở bãi biển tại Hội An không mới, tuy nhiên các cơ quan chức năng vẫn đang loay hoay để “trị dứt điểm” vấn đề này. Đoạn bãi biển chỉ dài vài cây số từ cửa sông Thu Bồn đến gần khu vực biển An Bàng (phường Cẩm An) thường xuyên luân phiên sạt lở.

Đơn cử, vào cuối năm 2023, do không có kè ngầm ngoài khơi, khu vực bãi biển khối Thịnh Mỹ (cách biển Tân Thành vài trăm mét) bị xâm thực nặng nề, sạt lở tiến sát sân nhà dân. Đến đầu năm nay, sạt lở nghiêm trọng lại chuyển hướng lên khu vực biển Tân Thành sau khi đoạn ở khối Thịnh Mỹ đã có kè ngầm ngoài khơi.

Sạt lở tại biển Tân Thành khiến hoạt động du lịch bị ảnh hưởng. Ảnh: HÀ SẤU

Theo thống kê, có ít nhất 10 công trình từ ngân sách nhà nước và 7 công trình kè do doanh nghiệp thực hiện tại khu vực này bằng nhiều giải pháp khác nhau nhưng vẫn chưa giải quyết vấn đề này.

Dự kiến vào giữa tuần này, cơ quan chức năng sẽ khởi công công trình chống xói lở và bảo vệ bền vững bờ biển Hội An. Dự án này có tổng mức đầu tư lên đến 42 triệu euro với việc triển khai đồng bộ các biện pháp bảo vệ công trình (kè chắn sóng, mỏ hàn) và giải pháp mềm, dựa vào thiên nhiên.

Đồng thời, dự án cũng tiến hành nuôi bãi hy sinh góp phần khôi phục lại sự cân bằng trầm tích, duy trì bờ biển cục bộ và giảm nguy cơ xói sau công trình.

Tuy nhiên, chặng đường từ khi khởi công đến lúc hoàn thành dự án vẫn còn rất dài. Và có lẽ, khu vực ven biển Hội An vẫn sẽ còn nơm nớp nỗi lo “sống chung sạt lở” ít nhất là vài năm nữa…