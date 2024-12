Môi trường

Nghiên cứu phương án đảm bảo an toàn tại khu vực sạt lở biển Cẩm An

(QNO) - UBND tỉnh vừa giao Sở NN&PTNT chủ trì, phối hợp các ngành, đơn vị liên quan tổ chức kiểm tra, đánh giá tình tình hình sạt lở tại bờ biển Cẩm An đoạn qua địa phận khối phố Tân Thành (phường Cẩm An, TP.Hội An).