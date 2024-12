Lãnh đạo tỉnh kiểm tra sạt lở tại bãi biển Tân Thành (Hội An)

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu kiểm tra thực tế tại khu vực sạt lở. Ảnh: Q.T

Những ngày qua, do diễn biến bất lợi của thời tiết, bờ biển Cẩm An đoạn qua khối phố Tân Thành bị sạt lở nghiêm trọng. Theo UBND TP.Hội An, bờ kè tạm tại khu vực này đã bị sóng kết hợp nước biển dâng cao kèm theo gió mạnh làm hư hỏng, một khối lượng cát lớn bị trôi.