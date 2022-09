Thông xe bước một toàn tuyến quốc lộ 14D

Đảm bảo an toàn giao thông đường sắt

CÔNG TÚ | 23/09/2022 - 12:30

Thực hiện Chỉ thị số 18, ngày 4.9.2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông (ATGT) đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và khắc phục ùn tắc giao thông, Ban ATGT tỉnh cùng các ngành công an, giao thông vận tải và các địa phương có đường sắt đi qua đã triển khai nhiều giải pháp để bảo đảm ATGT đường sắt, an toàn chạy tàu.