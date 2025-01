Xã hội Gieo mầm hy vọng (Xuân Ất Tỵ) - Ở huyện Hiệp Đức, có một dự án gián tiếp tham gia giảm nghèo bằng cách tiếp sức, bổ trợ kiến thức cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, con em hộ nghèo, thông qua lớp học cộng đồng đã duy trì gần 5 năm.

Một tiết học môn Tin học ở Lớp học cộng đồng 3. Ảnh: P.V

Lớp học cộng đồng 3 (Legacy 3) là tên một chương trình thuộc dự án do Tổ chức Giving It Back To Kids (Trả lại tuổi thơ) tài trợ, được triển khai tại huyện Hiệp Đức từ tháng 10/2020. Ngoài mục tiêu bổ trợ kiến thức các môn Toán, Tin, Tiếng Anh, Vật lý, Hóa học, lớp học còn trang bị kỹ năng sống, rèn luyện sức khỏe cho học sinh.

Quả ngọt

Cậu sinh viên năm 2 Trường Đại học Giao thông vận tải TP.Hồ Chí Minh - Phan Nguyễn Tài Đạt (SN 2005, quê xã Quế Thọ) từng là học sinh của Lớp học cộng đồng 3. Suốt 3 năm THPT, Đạt gắn bó với lớp học cộng đồng.

“Hồi lớp 9, học lực mình chỉ ở mức khá, nhưng từ lớp 10, khi tham gia lớp học cộng đồng, mình tiến bộ rõ. Ba năm THPT mình đều đạt học lực giỏi, sau đó thi đỗ đại học. Và đây sẽ là nền tảng để tương lai gần, sau khi tốt nghiệp, có được việc làm, mình có thể giúp gia đình vươn lên thoát khỏi khó khăn” - Đạt chia sẻ.

Ở trong hoàn cảnh gia đình khó khăn nên Đạt và những học sinh từng tham gia lớp học cộng đồng hiểu rõ về giá trị của mô hình học tập này.

“Mô hình của lớp học cộng đồng rất có ích, thiết thực, nhất là với học sinh ở nông thôn, miền núi còn nhiều khó khăn. Tham gia lớp cộng đồng, học sinh thiếu và hổng kiến thức chỗ nào là được thầy cô bổ trợ, hướng dẫn tận tình” - Đạt chia sẻ thêm.

Cô giáo Trần Thị Lành - Nhóm trưởng Lớp học cộng đồng 3 cho biết, nếu năm 2021 chỉ có khoảng 30 học sinh tham gia thì đến nay mỗi năm có 80 - 100 học sinh đăng ký, cao điểm vào dịp hè lớp có đến 250 học sinh.

“Lớp nhận bổ trợ kiến thức cho học sinh từ lớp 6 đến lớp 12. Kết thúc học kỳ, các em được đánh giá, xếp loại kết quả học tập và rèn luyện. Như trong học kỳ II năm học 2023 - 2024, trong tổng số 95 học sinh tham gia, có 21 em đạt học sinh giỏi, 37 em khá, 37 em từ học yếu vươn lên trung bình. Năm 2024 cả 10 em lớp 12 tham gia lớp thi đỗ đại học” - cô Lành chia sẻ.

Đồng hành

Dãy nhà với 4 phòng học của Trung tâm Giáo dục thường xuyên Hiệp Đức trước đây hiện là địa điểm tổ chức Lớp học cộng đồng 3. Ở lớp có 7 giáo viên, đều làm công việc chuyên môn. Với mô hình hoạt động mở, công tác quản lý ở lớp chủ yếu dựa trên ý thức và tinh thần trách nhiệm của mỗi giáo viên và học sinh.

“Sau thời gian dạy học ở TP.Hồ Chí Minh, vợ chồng tôi biết tin và ứng tuyển tham gia dự án này. Tôi phụ trách môn Toán, Hóa còn vợ dạy Toán, Lý. Được về quê dạy học là may mắn với chúng tôi. Ở đây, các giáo viên dành hết tâm huyết và trách nhiệm để vừa làm thầy vừa làm bạn với học sinh, giúp các em cảm nhận được những giá trị từ đó gắn bó với lớp học” - thầy giáo Lê Minh Vương (quê huyện Thăng Bình) chia sẻ.

Không chỉ giúp học sinh bổ trợ kiến thức, ở lớp học cộng đồng còn chú trọng dạy kỹ năng sống, chăm sóc sức khỏe tinh thần, rèn luyện thể chất cho học sinh.

Cô giáo Lê Thị Kiều Ngân, giáo viên môn Kỹ năng sống - sức khỏe tinh thần, chia sẻ: “Ngoài các môn văn hóa, những bài học kỹ năng sống giúp học sinh phát triển bản thân, ứng phó, xử lý các vấn đề trong cuộc sống. Có nhiều em những ngày đầu đến còn rụt rè, xấu hổ khi đứng nói trước lớp, nhưng một thời gian, các em trình bày tự tin, biết đặt câu hỏi mở, biết làm việc nhóm, quản trò, linh hoạt giải quyết vấn đề và đưa ra các quyết định một cách đúng đắn…”.

“Ở lớp học cộng đồng, mỗi giáo viên hiểu rõ ý nghĩa nhân văn của dự án nên luôn nỗ lực làm việc hết mình vì học sinh. Mong muốn của giáo viên là làm sao để học sinh nhận được những điều bổ ích, ý nghĩa khi đến với lớp” - cô Trần Thị Lành tâm sự.