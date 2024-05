Theo gương Bác Gương sáng Bí thư Chi bộ thôn An Trân Nêu gương cho đảng viên, nhân dân địa phương tích cực học tập và làm theo gương Bác Hồ, ông Trần Văn Nam - Bí thư Chi bộ thôn An Trân (xã Bình Hải, Thăng Bình) đã có nhiều việc làm thiết thực, ý nghĩa vì quê hương, cộng đồng.

Ông Trần Văn Nam bên dự án cầu Tây Giang đang được thi công. Ảnh: Q.VIỆT

Quên mình cứu người

Lúc 5 giờ 15 phút sáng 6/6/2022, khi đang đánh bắt hải sản ngoài biển, thoáng nghe trong gió có tiếng kêu cứu yếu ớt, ông Trần Văn Nam nhanh chóng hướng chiếc ghe nhỏ của mình theo nơi có tiếng kêu cứu và chứng kiến cảnh tượng đau lòng.

Trước mắt ông là hình ảnh 5 người đang cố bám vào các can nhựa, kéo theo 2 thi thể đang dập dềnh trên mặt biển. Sau này ông mới biết họ là nạn nhân trong vụ chìm tàu cá QNg-91426.

Lúc bấy giờ ông Nam bình tĩnh cho ghe tiếp cận, trấn an và đưa từng người lên ghe. Chiếc ghe nhỏ tròng trành, ông Nam phải cố hết sức mới đưa được 5 nạn nhân và 2 thi thể lên ghe mà vẫn giữ được thăng bằng. Ông mặc áo mưa giúp họ giữ ấm rồi cho ghe hướng về phía đất liền.

Đến bờ, ông Nam liền thực hiện sơ cấp cứu ban đầu, xoa chân tay họ cho nóng lên. Điều kỳ diệu đã đến với những ngư dân lâm nạn khi những tia hy vọng chỉ còn mong manh vì ai cũng đã kiệt sức. Ông Nam đã cứu sống cả 5 người. “Tôi lúc ấy cũng rất sợ nhưng kịp thời trấn tĩnh với suy nghĩ quan trọng nhất là phải cứu người cho bằng được” - ông Nam chia sẻ.

Đó không phải là lần duy nhất ông Trần Văn Nam cứu người giữa biển. Nhiều lần bắt gặp những người đi cào ốc hay ngư dân bị nạn ở biển, ông Nam tức tốc ứng cứu.

Cũng là người đi biển, sinh kế dựa vào biển nên ông Trần Văn Nam luôn tuyên truyền ngư dân chung tay bảo vệ nguồn lợi hải sản, nhất là bảo vệ rạn san hô rộng lớn hơn 3ha có nhiều hải sản quý và đa dạng sinh học của địa phương.

Vì sự phát triển của quê hương

Những đóng góp của ông Trần Văn Nam cho cộng đồng địa phương, có thể nói bắt đầu từ năm 2009, khi ông được Ban nhân dân thôn An Thuyên (nay là thôn An Trân) tin tưởng cử làm công an viên. Ông đã mạnh dạn đề xuất với cấp trên và triển khai thành công mô hình “Thôn không có người vi phạm pháp luật”.

Ông Trần Văn Nam (thứ 3 từ phải sang) tham gia diễn đàn giao lưu "Hành trình theo chân Bác" do Huyện ủy Thăng Bình tổ chức. Ảnh: Q.VIỆT

Năm 2019, thôn An Thuyên và thôn Kỳ Trân sáp nhập, thành lập thôn mới An Trân và ông Nam được phân công làm Bí thư Chi bộ thôn.

Ông Nam luôn chú trọng công tác xây dựng Đảng, lãnh đạo tổ chức nhân dân triển khai, thực hiện đầy đủ các nghị quyết, chỉ thị của các cấp ủy đảng và chính quyền. Cùng tập thể cấp ủy, ông thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhở về những điều đảng viên không được làm, xây dựng tập thể Chi bộ thôn An Trân đoàn kết thống nhất nội bộ.

Hưởng ứng phong trào xây dựng nông thông mới, ông Trần Văn Nam tích cực vận động người dân An Trân hiến đất, vật kiến trúc để làm đường nông thôn, giao thông nội đồng, kênh mương thủy lợi.

Thành quả là năm 2022, thôn An Trân được công nhận Thôn nông thôn mới kiểu mẫu. Nỗ lực giữ vững kết quả đạt được, ông Nam tiếp tục vận động người dân đóng góp công sức xây dựng thêm 700m giao thông thôn, xóm.

Mục tiêu sắp đến là hỗ trợ 3 hộ cận nghèo cuối cùng của thôn vươn lên phát triển kinh tế, để An Trân không còn hộ thuộc diện nghèo, cận nghèo và không có trường hợp tái nghèo.

“Cùng với nguồn lực của Nhà nước, thời gian qua chúng tôi vận động thêm hỗ trợ từ xã hội để giúp hộ nghèo, cận nghèo vươn lên thoát nghèo bền vững với các mô hình sản xuất hiệu quả như đánh bắt hải sản, nuôi trồng thủy sản” - ông Nam nói.

Khi huyện Thăng Bình triển khai dự án trọng điểm xây dựng cầu Tây Giang nối xã Bình Hải đến Bình Sa giao với đường Võ Chí Công, thôn An Trân có gần 40 hộ bị ảnh hưởng.

Để đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án, ông Nam không quản ngại đến từng nhà vận động người dân đồng thuận nhận bồi thường, bàn giao mặt bằng.

Mưa dầm thấm lâu, người dân vì mục đích lớn của huyện đã bàn giao đất cho chủ đầu tư. “Khó nhất là di dời ngôi mộ tiền hiền và mộ của hơn 30 người đi biển gặp nạn. Người dân vì tín ngưỡng, tâm linh, ban đầu đã không chấp nhận, nhưng sau cùng đã đồng thuận” - ông Nam cho hay.

Những phẩm chất tốt đẹp của Bí thư Chi bộ thôn An Trân - Trần Văn Nam vẫn đang tạo hiệu ứng mạnh mẽ, góp phần lan tỏa việc học tập và làm theo gương Bác Hồ vào xây dựng quê hương.

Với những nỗ lực của ông Trần Văn Nam cùng tập thể Chi bộ, Ban nhân dân, đến nay thôn An Trân liên tục được công nhận thôn văn hóa; cá nhân ông Nam được các cấp tuyên dương gương điển hình tiên tiến học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Ông Trần Văn Nam được Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch UBND huyện Thăng Bình tặng Bằng khen, Giấy khen về hành động dũng cảm cứu người trên biển; hằng năm được huyện, xã tuyên dương Bí thư Chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và các lĩnh vực công tác địa phương.

(Tác phẩm tham dự cuộc thi báo chí “Lan tỏa năng lượng tích cực vì khát vọng Quảng Nam”)