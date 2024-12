Kinh tế "Hai thái cực" thu ngân sách Hội An Dù hụt thu tiền sử dụng đất nhưng thu ngân sách Hội An năm 2024 xuất hiện điểm sáng; Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung TP.Hội An đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050 hiện vẫn chưa được phê duyệt... Đây là những vấn đề được nhiều đại biểu quan tâm tại Kỳ họp thứ 15 HĐND TP.Hội An diễn ra trong hai ngày 16 - 17/12.

Dự án khu đô thị của Công ty CP Đạt Phương Hội An khi xác định được giá đất sẽ nộp nguồn thu lớn vào ngân sách địa phương. Ảnh: Q.T

Điểm sáng thu ngân sách

Do tình hình khó khăn của thị trường bất động sản cũng như vướng mắc một số thủ tục, nguồn thu từ tiền sử dụng đất của Hội An năm 2024 ước chỉ đạt khoảng 50 tỷ đồng (khoảng 6% so với dự toán được giao) và chỉ bằng 25% so với cùng kỳ năm 2023.

Khoản thu chưa đạt dự toán đáng chú ý nhất là nguồn thu từ vé tham quan Khu phố cổ Hội An và rừng dừa Cẩm Thanh. Ước tính, có đến 90% khách nội địa không mua vé khi tham quan Khu phố cổ Hội An.

Tuy nhiên, điều tích cực là thu nội địa không bao gồm sử dụng đất của Hội An đạt hơn 908 tỷ đồng, đạt 119% dự toán được giao và tăng khoảng 20% so với cùng kỳ năm 2023. Một số khoản thu lớn vượt dự toán như: Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh (đạt hơn 311 tỷ đồng), thu từ thuế thu nhập cá nhân (hơn 138 tỷ đồng), thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (hơn 38 tỷ đồng).

Việc một số khoản thu lớn liên quan đến doanh nghiệp và cộng đồng vượt dự toán cho thấy “sức khỏe” chung của nền kinh tế, nhất là ngành kinh tế mũi nhọn du lịch - dịch vụ của Hội An tiếp tục phục hồi.

Ông Nguyễn Phúc Hưng - Chi cục trưởng Chi cục Thuế TP.Hội An cho hay, năm 2024 Chi cục Thuế TP.Hội An đã hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách mà HĐND thành phố giao sau mấy năm chưa hoàn thành, đặc biệt là khoản thu thuế ngoài quốc doanh. Trong năm, chi cục cũng đẩy mạnh việc thu hồi nợ thuế và đạt kết quả tốt với hơn 40 tỷ đồng.

Năm 2025, dự toán tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn TP.Hội An khoảng 1.985 tỷ đồng, trong đó dự toán số thu từ tiền sử dụng đất lên đến hơn 1 nghìn tỷ đồng.

Theo ông Nguyễn Văn Sơn - Chủ tịch UBND TP.Hội An, Hội đồng thẩm định giá đất của tỉnh đã họp phiên cuối cùng về giá đất của một số dự án lớn trên địa bàn TP.Hội An nên dự kiến trong tháng 1/2025 sẽ có giá đất cho một số dự án.

Khi có giá đất thì nguồn thu từ sử dụng đất nộp vào ngân sách sẽ lên đến hàng trăm tỷ đồng nên dự toán nguồn thu từ đất trong năm 2025 của địa phương khá khả thi.

Tuy nhiên lãnh đạo UBND TP.Hội An cũng nhìn nhận, nguồn lực đất đai của Hội An hiện không còn nhiều, nguồn thu từ đất của Hội An dự báo chỉ phục vụ được cho công tác đầu tư công trong giai đoạn 2026 - 2030, còn sau đó sẽ cạn kiệt dần, tương lai sẽ rất khó khăn.

Chậm phê duyệt quy hoạch

Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Hội An đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050 hiện vẫn chưa được phê duyệt. Theo các đại biểu HĐND TP.Hội An, việc này ảnh hưởng nhiều đến việc phê duyệt, triển khai các quy hoạch cấp dưới cũng như công tác đầu tư phát triển trên địa bàn thành phố.

Khu phố cổ Hội An hụt thu phí tham quan trong năm 2024 dù thường xuyên đón lượng khách đông đúc. Ảnh: Q.T

Được biết, từ cuối năm 2023, UBND tỉnh Quảng Nam đã nhiều lần đôn đốc các bên liên quan đẩy nhanh tiến độ lập quy hoạch chung TP.Hội An. Tháng 4/2024, Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng đã tổ chức hội nghị cho ý kiến vào đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung TP.Hội An đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050.

Giải trình tại Kỳ họp thứ 15 HĐND TP.Hội An, Chủ tịch UBND TP.Hội An Nguyễn Văn Sơn cho biết, đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Hội An trong 2 năm qua phải lấy ý kiến và giải trình đến 6 bộ với yêu cầu rất khắt khe do tính chất đặc thù của đô thị di sản.

“Hiện nay, đồ án còn một nội dung chưa giải trình xong liên quan đến 9 sở của tỉnh, đang tiếp tục thúc đẩy. Nhìn chung, đồ án đã gần xong đến bước cuối cùng trước khi trình hội đồng thẩm định, sau đó báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy trước khi trình UBND tỉnh phê duyệt” - ông Nguyễn Văn Sơn nói.

Theo ông Nguyễn Văn Sơn, do đồ án thuộc cấp tỉnh phê duyệt nên chưa thể dự định được thời gian cụ thể, tuy nhiên thành phố khẩn trương hoàn tất cả thủ tục để cố gắng trong tháng 1/2025 đồ án này sẽ được phê duyệt.

Theo tầm nhìn của dự thảo đồ án quy hoạch, Hội An hướng đến là đô thị loại 2 với một số tiêu chí đặc thù, có tính chất là đô thị chuyên ngành cấp quốc gia; xây dựng Hội An trở thành thành phố sinh thái - văn hóa - du lịch mang tầm vóc quốc tế, hài hòa và thống nhất về các phương diện kinh tế, xã hội và môi trường.