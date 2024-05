Thế giới Hàn Quốc đầu tư tài chính mạnh cho ngành công nghiệp chip (QNO) - Sáng 23/5, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol công báo gói hỗ trợ trị giá 26 nghìn tỷ won (19 tỷ USD) để củng cố ngành công nghiệp chip trong bối cảnh cạnh tranh toàn cầu ngày càng tăng.

Công nghệ chip. Ảnh: Bussiness Recorder

Theo tờ Yonhap (Hàn Quốc), gói hỗ trợ trên bao gồm các chương trình tài chính, sáng kiến nghiên cứu và phát triển (R&D) cũng như hỗ trợ cơ sở hạ tầng cho các nhà sản xuất chip, nhà cung cấp vật liệu và công ty chuyên thiết kế chip.



Trong đó, hỗ trợ tài chính cho chip trị giá khoảng 17 nghìn tỷ won thông qua Ngân hàng Phát triển Hàn Quốc do nhà nước điều hành để hỗ trợ các khoản đầu tư quy mô lớn công ty bán dẫn.

Cạnh đó, một quỹ trị giá 1.000 tỷ won để hỗ trợ các nhà sản xuất thiết bị và công ty sản xuất chip, công ty thiết kế chip nhưng thuê ngoài sản xuất.



Hàn Quốc cũng có kế hoạch gia hạn các khoản giảm thuế dự kiến sẽ hết hạn vào cuối năm nay để tạo điều kiện thuận lợi cho các dự án cụm bán dẫn quy mô lớn.

Hàn Quốc sẽ đẩy nhanh các thủ tục hành chính để giảm một nửa thời gian cần thiết cho việc khởi công xây dựng nhà máy.

Chính phủ Hàn Quốc cam kết đầu tư 5.000 tỷ won để nuôi dưỡng nhân tài cho các dự án R&D của phân khúc chip bắt đầu từ năm 2025 đến 2027, so với khoản đầu tư khoảng 3.000 tỷ won trong giai đoạn 2022 - 2024.

Theo nhà lãnh đạo Hàn Quốc, gói hỗ trợ chip mang lại lợi ích cho toàn bộ chuỗi cung ứng chất bán dẫn, đặc biệt tập trung vào các doanh nghiệp vừa và nhỏ.

“Nếu các công ty mở rộng đầu tư và kiếm được nhiều lợi nhuận hơn thông qua hỗ trợ thuế, công chúng sẽ được hưởng lợi từ nhiều việc làm chất lượng hơn, từ đó phục hồi nền kinh tế và tăng doanh thu thuế” - Tổng thống Yoon Suk-yeol nói.

Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol công bố gói hỗ trợ ngành công nghiệp chip vào sáng 23/5/2024. Ảnh: Hurriyetdailynews

Hàn Quốc - nền kinh tế lớn thứ 4 ở châu Á và là quê hương của Samsung Electronics Co. và SK hynix Inc. dẫn đầu thế giới về sản xuất chip nhớ. Tuy nhiên, hai hãng này lại có thị phần gia công chip theo hợp đồng thấp hơn so với Tập đoàn TSMC của Đài Loan (Trung Quốc).

Do đó, người đứng đầu Chính phủ Hàn Quốc kêu gọi các bộ liên quan đưa ra các biện pháp hỗ trợ doanh nghiệp sản xuất chip hệ thống và gia công theo yêu cầu nhằm thu hẹp khoảng cách với các quốc gia đi đầu, cũng như nâng cao hơn nữa vị thế của Hàn Quốc trong lĩnh vực chip bán dẫn.

Bộ trưởng Tài chính Hàn Quốc Choi Sang-mok nói với các phóng viên: “Chính phủ Hàn Quốc sẽ đưa ra các biện pháp hỗ trợ chi tiết và hoàn thiện kế hoạch vào tháng tới để thực hiện nhanh chóng”.

Xuất khẩu chip bán dẫn của Hàn Quốc trong tháng 4/2024 đạt 9,96 tỷ USD, cao thứ hai trong các tháng 4 từ trước tới nay, tăng 56,1% so với cùng kỳ năm trước và đạt tháng tăng trưởng thứ 6 liên tiếp, chiếm 18% tổng kim ngạch xuất khẩu của nước này.