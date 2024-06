Theo gương Bác Hành trang đặc biệt của cậu học trò nghèo Ca Dong Nỗ lực học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, cậu học trò nghèo Ca Dong Hồ Cao Tấn vinh dự được đứng vào hàng ngũ của Đảng ngay trước thềm kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024.

Đảng viên trẻ Hồ Cao Tấn (học sinh lớp 12/2, Trường PTDT Nội trú THCS-THPT Nước Oa). Ảnh: N.B

Học theo tinh thần tự lập

Học tập, làm theo Bác Hồ đối với Hồ Cao Tấn (thôn 1, xã Trà Đốc, Bắc Trà My) là gắng sức tìm con chữ, tích cực tham gia các phong trào ở trường và địa phương. Từ thành quả phấn đấu miệt mài, Tấn vinh dự được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam ngay trước thềm kỳ thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh vào đại học, cao đẳng năm 2024.

Hồ Cao Tấn xuất thân trong một gia đình đông con, nghèo khó tại ngôi làng ven Sông Tranh, dưới chân núi Yên Ngựa. Ngay từ nhỏ, Tấn đã tỏ rõ quyết tâm vượt lên nghịch cảnh.

Tuổi nhỏ làm việc nhỏ, khi còn học tiểu học, THCS ở trường thôn, rồi trường xã, sau thời gian đến lớp, Tấn tranh thủ phụ giúp ba mẹ làm việc nhà như thổi cơm, giặt giũ, lên rẫy trồng rừng, chăn thả gia súc… Chính từ đó, Tấn có được những kỹ năng thích ứng, tự lo cho bản thân và hình thành tinh thần sống vì người khác.

Ở bậc THPT, Tấn đủ điều kiện được vào học tại Trường Phổ thông dân tộc (PTDT) nội trú THCS - THPT Nước Oa (Bắc Trà My) và dành toàn tâm, toàn lực cho việc học tập, tham gia các phong trào chung của trường.

Ba năm học THPT, Tấn đều đạt danh hiệu học sinh giỏi. Năm học này, Tấn đạt thành tích Nhất khối lớp 12 và còn đoạt giải Ba môn Lịch sử tại Kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh.

Nhà trường tôn vinh em Hồ Cao Tấn đoạt giải ba môn Lịch sử tại Kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh năm học 2023 - 2024. Ảnh: N.B

Phó Hiệu trưởng Trường PTDT nội trú THCS-THPT Nước Oa - Hồ Thị Hiến cho hay, là Phó Bí thư Đoàn trường kiêm Bí thư Chi đoàn khối lớp 12, Tấn luôn là hạt nhân trong các hoạt động ngoài giờ lên lớp. Em tự nghiên cứu và am hiểu bản sắc văn hóa của các dân tộc anh em ở vùng Trà My như Co, Xơ Đăng, Mơ Nông...

“Sau giờ học chính khóa, Tấn thường xuyên dành thời gian giảng giải bài tập khó cho những bạn chưa hiểu để nắm bắt thêm. Đồng thời em luôn nhiệt huyết, giúp bạn luyện hát dân ca, đánh trống chiêng, múa cồng chiêng… nhằm gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa trong nhà trường” - cô Hiến nói.

Tấm gương sáng trong học đường

Theo em Nguyễn Thị Thúy An (người Co, đến từ xã Trà Nú, bạn học cùng lớp 12/2 với Tấn), ba năm học THPT tại trường, sự năng động, nhiệt huyết của Tấn đã giúp An cùng nhiều bạn khác ý thức, nỗ lực hơn và chuyên tâm vào việc học tập.

Sau giờ học chính khóa, Tấn (trên bục giảng) dành nhiều thời gian giảng giải bài tập khó cho những bạn chưa hiểu để nắm bắt thêm. Ảnh: N.B

“Tấn luôn hòa đồng với tất cả các bạn dù khác thành phần dân tộc; chia sẻ, gánh vác những việc khó trong học tập, sinh hoạt… Qua đó vừa giúp nâng cao kỹ năng, kiến thức cho bạn bè vừa tạo môi trường gắn kết và thân thiện” - Thúy An thổ lộ.

Tấn suy nghĩ mộc mạc: “Ông bà, ba mẹ lấy tên Bác Hồ làm họ cho mình là muốn nhắc nhớ phải biết ơn Đảng, ơn Bác đã giúp Tổ quốc độc lập, tự do mà cố gắng học tập, làm theo. Được Đảng, Nhà nước, thầy cô chăm lo đầy đủ khi vào học nội trú nên việc học tập, làm theo Bác thì đương nhiên mình phải chú tâm lo học để đạt được thành quả cao nhất”.

Theo thầy Nguyễn Xuân Ảnh - Hiệu trưởng, Bí thư Chi bộ nhà trường, em Tấn nổi trội, ưu tú toàn diện trong học tập và sinh hoạt. Hiện em đang ôn tập để chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh vào đại học, cao đẳng năm 2024, diễn ra từ ngày 26 - 29/6 tới và đăng ký nguyện vọng xét tuyển vào học ngành an ninh. Trung tuần tháng 6 này, khi vừa tròn 18 tuổi và ngay trước thềm kỳ thi, Tấn được vinh dự kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam.

“Đây là phần thưởng ghi nhận xứng đáng cho sự tiên phong, mẫu mực phấn đấu rèn luyện miệt mài của bản thân em. Thầy, cô, bạn bè tin tưởng với hành trang đặc biệt “tự hào được đứng vào hàng ngũ của Đảng” sẽ giúp Tấn có thêm động lực để chắp cánh ước mơ của mình trước ngưỡng cửa quan trọng của cuộc đời tại kỳ thi tới” - thầy Ảnh nói.

Tác phẩm tham dự cuộc thi báo chí “Lan tỏa năng lượng tích cực vì khát vọng Quảng Nam”