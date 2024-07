Chính trị HĐND TP.Hội An thông qua 9 nghị quyết tại Kỳ họp thứ 12 (QNO) - Ngày 17/7, HĐND TP.Hội An khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tổ chức bế mạc Kỳ họp thứ 12 và thông qua 9 nghị quyết.

Đại biểu HĐND TP.Hội An biểu quyết thông qua các nghị quyết tại Kỳ họp thứ 12. Ảnh: Q.T

Tại buổi làm việc sáng 17/7, đại diện lãnh đạo TP.Hội An cùng các đơn vị liên quan đã giải trình nhiều nội dung quan trọng liên quan đến phát triển kinh tế - xã hội, đời sống người dân mà đại biểu HĐND thành phố chất vấn.

Các đại biểu HĐND TP.Hội An đã biểu quyết thông qua 9 nghị quyết gồm: Nghị quyết về phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2023; Nghị quyết về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn đầu tư trung hạn giai đoạn 2021 - 2025; Nghị quyết về bổ sung danh mục đầu tư công 2024; Nghị quyết về dự kiến danh mục đầu tư công 2025; Nghị quyết về quyết định chủ trương đầu tư dự án Trung tâm thể dục thể thao TP.Hội An (hạng mục sân vận động và các hạng mục phụ trợ); Nghị quyết về nhiệm vụ giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng cuối năm 2024; Nghị quyết về thông qua Đề án xây dựng thành phố Hội An - thành phố sáng tạo giai đoạn 2024 - 2027, định hướng đến năm 2030; Nghị quyết về các biện pháp bảo đảm thực hiện dân chủ ở cơ sở trên địa bàn TP.Hội An; Nghị quyết về chương trình giám sát năm 2025 của HĐND thành phố.

Tại kỳ họp thứ 12, HĐND TP.Hội An cũng thống nhất phương án sử dụng nguồn tăng thu, tiết kiệm chi năm 2023; thống nhất báo cáo số liệu chính thức về tình hình kinh tế - xã hội thành phố Hội An năm 2023; thống nhất bổ sung công trình cầu gỗ kết nối đường Bạch Đằng và đường Công Nữ Ngọc Hoa vào danh mục đầu tư công giai đoạn 2021 - 2025 và danh mục đầu tư công năm 2024, sử dụng kế hoạch vốn từ nguồn dự phòng chưa phân bổ không làm thay đổi kế hoạch vốn đầu tư giai đoạn 2024 - 2025 và kế hoạch năm 2024.