Chính trị HĐND TP.Hội An xem xét dự thảo đề án xây dựng thành phố sáng tạo (QNO) - Sáng nay 16/7, HĐND TP.Hội An khai mạc Kỳ họp thứ 12 (khóa XII). Tại kỳ họp, HĐND TP.Hội An sẽ xem xét một số nội dung quan trọng liên quan đến sự phát triển bền vững của TP.Hội An trong giai đoạn tới.

Quang cảnh Kỳ họp thứ 12, HĐND TP.Hội An khoá XII. Ảnh: Q.T

Trong 6 tháng đầu năm 2024, giá trị sản xuất trên địa bàn TP.Hội An theo giá so sánh ước đạt 3.686 tỷ đồng (đạt 70% so với kế hoạch).

Nửa đầu năm 2024, ngành du lịch Hội An đón 2.383.000 lượt khách tham quan, lưu trú (đạt 51% so với kế hoạch và tăng 26% so với cùng kỳ năm 2023). Trong đó lượng khách lưu trú ước đạt 921.000 lượt.

Từ đầu năm, Hội An tiếp tục được vinh danh trong nhiều cuộc bình chọn, giải thưởng du lịch quốc tế. Nghề đan võng ngô đồng và nghề tre dừa Cẩm Thanh đã được Bộ VH-TT&DL ghi vào danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Kỳ họp sẽ xem xét dự thảo Đề án xây dựng Hội An thành phố sáng tạo giai đoạn 2024 - 2027, định hướng đến năm 2030. Ảnh: H.S

Trong 6 tháng đầu năm, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ước đạt gần 472 tỷ đồng (đạt 30% so với dự toán). Tổng chi ngân sách nhà nước ước đạt 388 tỷ đồng (đạt 29% so với dự toán).

Đến 30/6/2024, giải ngân vốn đầu tư công đạt 100 tỷ đồng (đạt 17% kế hoạch vốn năm 2024 và đạt 32% kế hoạch vốn phân bổ chi tiết).

Hiện Đồ án quy hoạch chung thành phố đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050 đang lấy ý kiến Bộ Xây dựng, Hội đồng thẩm định của tỉnh để hoàn thiện hồ sơ trình phê duyệt. Hội An cũng đã trình tỉnh xem xét, phê duyệt Dự án thành lập Khu bảo tồn thiên nhiên Cù Lao Chàm.

Hiện Đồ án quy hoạch chung thành phố đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050 đang lấy ý kiến Bộ Xây dựng, Hội đồng thẩm định của tỉnh để hoàn thiện hồ sơ trình phê duyệt. Ảnh: Q.T

Ông Trần Ánh - Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP.Hội An thông tin, tại kỳ họp lần này các đại biểu HĐND thành phố sẽ xem xét, có ý kiến với dự thảo Đề án xây dựng Hội An thành phố sáng tạo giai đoạn 2024 - 2027, định hướng đến năm 2030 và nghị quyết về các biện pháp bảo đảm thực hiện dân chủ ở cơ sở trên địa bàn TP.Hội An. Đây là 2 nội dung quan trọng có ảnh hưởng lớn đến sự phát triển kinh tế - xã hội thành phố trong thời gian tới.

Bên cạnh đó, kỳ họp HĐND TP.Hội An lần này cũng sẽ xem xét chủ trương đầu tư Dự án Trung tâm thể dục thể thao TP.Hội An (hạng mục sân vận động và các hạng mục phụ trợ). Kỳ họp sẽ diễn ra trong 2 ngày 16 - 17/7.