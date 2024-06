Xã hội Tìm chính sách, nguồn lực cho Hội An thành phố sáng tạo toàn cầu (QNO) - Sáng 14/6, tại TP.Hội An diễn ra hội thảo Chính sách, nguồn lực xây dựng và phát triển Hội An thành phố sáng tạo toàn cầu.

Quang cảnh hội thảo. Ảnh: Q.T

Tham dự hội thảo có đại diện lãnh đạo Văn phòng UNESCO tại Việt Nam; Viện Văn hóa nghệ thuật quốc gia, Cục Hợp tác Quốc tế (Bộ VH-TT&DL) cùng đại diện lãnh đạo một số tổ chức quốc tế, sở ngành, chuyên gia, kiến trúc sư...

Phát biểu tại hội thảo, ông Nguyễn Văn Sơn - Chủ tịch UBND TP.Hội An cho biết, hội thảo này có ý nghĩa hết sức quan trọng nhằm đề ra định hướng, giải pháp cho TP.Hội An trong chặng đường đầu tiên tham gia có hiệu quả vào mạng lưới các thành phố sáng tạo toàn cầu của UNESCO.

Hội thảo nhằm mục đích thu thập, lĩnh hội những ý kiến, góp ý sâu sắc của các chuyên gia, các nhà khoa học am tường trên các lĩnh vực, nhất là lĩnh vực thủ công và nghệ thuật dân gian; cùng trao đổi, thảo luận và đánh giá toàn diện về vai trò, nguồn lực, chính sách mà thành phố có thể huy động để thực hiện các cam kết trong quá trình gia nhập mạng lưới các thành phố sáng tạo của UNESCO.

Chủ tịch UBND TP.Hội An Nguyễn Văn Sơn phát biểu tại hội thảo. Ảnh: Q.T

Đặc biệt, tìm kiếm các giải pháp nhằm thu hút sự tham gia của giới trẻ, tạo ra các diễn đàn, xu hướng, bồi dưỡng, phát triển tài năng trên các lĩnh vực văn hóa sáng tạo, tổ chức các sự kiện, ứng dụng công nghệ số trong việc quảng bá giới thiệu nghệ thuật dân gian và sản phẩm nghề thủ công nhằm tăng thêm giá trị và chỗ đứng trong bối cảnh đương đại.

"Đồng thời có cơ chế, chính sách thúc đẩy người dân và cộng đồng doanh nghiệp tiếp tục tiên phong trong sản xuất sản phẩm theo xu hướng xanh, bền vững, có chất lượng, hướng đến mục đích bảo vệ thiên nhiên, dựa trên cơ sở bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa bản địa. Củng cố chính sách, thúc đẩy truyền dạy và hỗ trợ nghệ nhân, tạo môi trường sáng tạo cho các nghệ nhân, văn nghệ sĩ sáng tạo…

Lãnh đạo TP.Hội An luôn trân trọng và sẽ tiếp thu đầy đủ, vận động các nội dung đề xuất, các giải pháp xây dựng và phát triển trên các lĩnh vực để văn hóa sáng tạo có sự phát triển cả về chất và lượng, đóng góp tích cực hơn vào tăng trưởng kinh tế của thành phố" - ông Nguyễn Văn Sơn nói.

Hội An đã gia nhập mạng lưới thành phố sáng tạo toàn cầu của UNESCO vào năm 2023. Ảnh: Q.T

Tại hội thảo, các đại biểu đã chia sẻ nhiều tham luận về các giải pháp để bảo tồn, phát triển văn hóa cũng như thúc đẩy phát triển lĩnh vực nghề thủ công và nghệ thuật dân gian để hiến kế tiếp tục xây dựng và hoàn thiện các đề án, chương trình, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong việc hiện thực hóa các quan điểm, cam kết của mạng lưới các thành phố sáng tạo toàn cầu trong thời gian sắp tới.

Các nội dung chia sẻ đáng chú ý gồm: "Định hướng chiến lược bảo tồn phát huy đô thị sáng tạo Hội An", "Hợp tác quốc tế: Lợi thế và những bước tiếp theo của Hội An trong mạng lưới các thành phố sáng tạo của UNESCO", "Vai trò các bên liên quan trong xây dựng, phát triển Hội An thành phố sáng tạo", "Để Hội An thực sự cất cánh như một thành phố sáng tạo"...