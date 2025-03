Khoa học - Công nghệ Hệ thống cảnh báo động đất các nước châu Á hoạt động hiệu quả không? (QNO) - Châu Á với vị trí địa lý đặc biệt nên luôn phải đối mặt với những thách thức từ thiên tai, đặc biệt là động đất. Các quốc gia như Nhật Bản, Thái Lan và Indonesia đã đầu tư vào hệ thống cảnh báo động đất nhưng hiệu quả còn hạn chế do bản chất khó dự đoán của động đất.

Nước nào bị động đất nhiều nhất ở châu Á?

Myanmar đang đối diện với cuộc khủng hoảng nhân đạo nghiêm trọng sau vụ động đất ngày 28/3. Ảnh: Reuters.

Các quốc gia bị động đất nhiều nhất là Indonesia, Philippines, Nhật Bản, và Myanmar do nằm trên hoặc gần các đường đứt gãy địa chấn lớn, khiến chúng dễ bị ảnh hưởng bởi các trận động đất.

Indonesia nằm trên Vành đai lửa Thái Bình Dương, Indonesia là một trong những quốc gia dễ bị động đất nhất trên thế giới. Đất nước này trải qua hàng trăm trận động đất mỗi năm do vị trí địa lý đặc biệt.

Tương tự, Philippines cũng nằm trên Vành đai lửa Thái Bình Dương, Philippines thường xuyên phải đối mặt với các trận động đất và núi lửa phun trào.

Nhật Bản là quốc gia có hoạt động địa chấn cao, với nhiều trận động đất lớn trong lịch sử, như trận động đất và sóng thần Tohoku năm 2011.

Myanmar vừa trải qua một trận động đất mạnh 7,7 độ richter vào ngày 28/3/2025 với rất nhiều thiệt hại nghiêm trọng. Myanmar nằm trên đứt gãy Sagaing - một trong những đứt gãy địa chấn lớn nhất ở châu Á.

Trong 100 năm qua, các quốc gia ở châu Á thường bị động đất nhiều nhất bao gồm Indonesia, Philippines, Nhật Bản, và Myanmar. Những quốc gia này nằm trên hoặc gần các đường đứt gãy địa chấn lớn, khiến chúng dễ bị ảnh hưởng bởi các trận động đất.

Hệ thống cảnh báo động đất các nước châu Á hiệu quả không?

Do nằm trong khu vực dễ bị ảnh hưởng bởi động đất do vị trí địa lý đặc biệt, các quốc gia như Nhật Bản, Thái Lan và Indonesia đã đầu tư vào hệ thống cảnh báo động đất, nhưng hiệu quả còn hạn chế do bản chất khó dự đoán của động đất.

[VIDEO] - Myanmar trước và sau thảm kịch động đất 7,7 độ. Nguồn: Guardian

Nhật Bản là một trong những nước có hệ thống cảnh báo động đất tiên tiến nhất thế giới. Hệ thống này có thể phát cảnh báo sớm chỉ vài giây trước khi rung chấn xảy ra nhờ vào mạng lưới các trạm quan trắc địa chấn rộng khắp. Nhật Bản sử dụng dữ liệu từ các máy đo cường độ địa chấn và mạng lưới quan sát địa chấn để phát ra cảnh báo cho cộng đồng và các cơ quan chức năng trước khi rung lắc mạnh xảy ra.

Còn Thái Lan với nhiều trạm giám sát địa chấn trên toàn quốc song việc dự đoán động đất vẫn còn khó khăn. Sau trận động đất ngày 28/3/2025, Thái Lan không thể phát cảnh báo sớm, nhưng có gửi thông báo về ảnh hưởng và cảnh báo về dư chấn sau khi động đất xảy ra. Hệ thống của Thái Lan cung cấp thông tin liên quan đến nguy cơ động đất 24/7, nhưng đòi hỏi dữ liệu rung động mặt đất chính xác từ hệ thống giám sát đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế.

Trong khi đó, Indonesia có hơn 1.000 công trình nghiên cứu về động đất và sóng thần, bao gồm việc xây dựng các tháp sơ tán cao tầng có khả năng chống chịu nước và được trang bị sân bay trực thăng. Tuy nhiên, việc dự đoán chính xác thời điểm và địa điểm xảy ra động đất vẫn còn là một thách thức lớn.

Việt Nam có hệ thống quan trắc động đất với 40 trạm trên cả nước. Hệ thống này có thể ghi nhận động đất từ xa và cung cấp thông tin nhanh chóng, nhưng không thể dự đoán trước khi động đất xảy ra.

Thách thức trong dự đoán động đất

Dù các nước châu Á đã có những nỗ lực đáng kể trong việc xây dựng hệ thống cảnh báo động đất, việc dự đoán chính xác thời điểm và địa điểm xảy ra động đất vẫn còn là một thách thức lớn. Các hệ thống hiện tại chủ yếu tập trung vào việc cung cấp thông tin nhanh chóng sau khi động đất xảy ra để hỗ trợ công tác ứng phó và giảm thiểu thiệt hại.

Nhật Bản là một trong những quốc gia có hệ thống cảnh báo động đất tiên tiến nhất, nhưng ngay cả Nhật Bản cũng không thể dự đoán chính xác mọi trận động đất. Điều này đặt ra trong tương lai, việc hợp tác quốc tế và đầu tư vào công nghệ mới đóng vai trò quan trọng trong việc cải thiện khả năng dự đoán và ứng phó với động đất.