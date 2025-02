Xã hội Hiệp Đức chăm lo Tết chu đáo cho người dân (QNO) - Dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ, nhân dân huyện Hiệp Đức được chăm lo chu đáo, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Dũng và Bí thư Huyện ủy Hiệp Đức Nguyễn Văn Tỉnh tặng quà cho già làng, người có uy tín trong dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025. Ảnh: TÂM ĐAN

Theo UBND huyện Hiệp Đức, các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, chấp hành và tổ chức thực hiện tốt Chỉ thị số 22 ngày 18/12/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam về tổ chức đón Tết Nguyên đán Ất Tỵ năm 2025 vui tươi, lành mạnh, an toàn và tiết kiệm.

Công tác chăm lo đời sống cho các đối tượng chính sách và nhân dân, nhất là việc chi trả đầy đủ, kịp thời lương, phụ cấp, trợ cấp cho đối tượng chính sách được thực hiện đảm bảo đúng quy định.

Cụ thể, huyện đã tiếp nhận, chuyển đầy đủ quà tết của các cấp cho các trường hợp, gồm 1.916 suất quà của Chủ tịch nước (588,3 triệu đồng), 3.927 suất quà của tỉnh (hơn 1,8 tỷ đồng), 119 suất quà của huyện (65,5 triệu đồng); quà cho 9 trung tâm nuôi dưỡng, điều dưỡng trong và ngoài huyện và 89 đối tượng người có công, bảo trợ xã hội (BTXH), trẻ em mồ côi với kinh phí 49,4 triệu đồng.

Bên cạnh đó, huyện Hiệp Đức tổ chức thăm và tặng quà cho 160 đối tượng bảo trợ xã hội hưởng trợ cấp hằng tháng gặp nhiều khó khăn với kinh phí 48 triệu đồng; hỗ trợ tết cho 536 đối tượng bảo trợ xã hội hằng tháng thuộc hộ nghèo với số tiền 160,8 triệu đồng; tổ chức thăm và tặng quà cho 75 cụ đang được nuôi dưỡng, chăm sóc tại Trung tâm Dưỡng lão Hiệp Đức với kinh phí 22,5 triệu đồng.

Huyện cũng phối hợp với Hội Bảo trợ người khuyết tật, quyền trẻ em và bệnh nhân nghèo tỉnh Quảng Nam trao 45 suất quà cho người nhặt ve chai và trẻ em khuyết tật, cấp 484,6 triệu đồng (tương ứng 25,6 tấn gạo) cho UBND các xã, thị trấn mua gạo hỗ trợ cho 965 hộ dân gặp khó khăn có nguy cơ thiếu đói trong dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ.



Trong dịp Tết, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện Hiệp Đức được đảm bảo. Huyện tập trung làm tốt công tác tuần tra kiểm soát giao thông gắn với tuần tra vũ trang ban đêm; đã xử lý 5 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, phạt tiền 22 triệu đồng (2 trường hợp vi phạm nồng độ cồn). Huyện thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về tôn giáo, công tác thăm hỏi già làng, trưởng bản, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số...