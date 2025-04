Tin vắn

(QNO) - Hội Từ thiện tỉnh Quảng Nam vừa phối hợp với Tổ chức Giving It Batk To Kids (Trả lại tuổi thơ, Mỹ) trao tặng 1 con bò giống cho hộ gia đình ông Nguyễn Công Sinh (thôn Thuận An, xã Quế Tân, Hiệp Đức); nhà hảo tâm cũng hỗ trợ 10 triệu đồng giúp gia đình ông Sinh cải tạo nhà ở. Dịp này, hai đơn vị còn trao 50 máy lọc nước mini cho 50 hộ gia đình khó khăn của xã Tiên Lập (Tiên Phước).