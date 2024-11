Chính trị Hiệp Đức thực hiện đạt và vượt 23/36 chỉ tiêu kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng năm 2024 (QNO) - Thông tin được ông Nguyễn Văn Nam - Chủ tịch UBND huyện Hiệp Đức báo cáo tại buổi làm việc sáng nay 20/11 với Thường trực HĐND tỉnh.

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: TÂM ĐAN

Buổi làm việc thực hiện theo Kế hoạch số 67 ngày 5/11/2024 của Thường trực HĐND tỉnh về giám sát tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2024; đồng thời, tạo cơ sở cho các ban của HĐND tỉnh có thông tin thẩm tra, chuẩn bị nội dung trình kỳ họp HĐND tỉnh vào cuối năm nay.

Chủ trì buổi làm việc có Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Xuân Vinh và Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Công Thanh.

Theo ông Nguyễn Văn Nam, UBND huyện đã tập trung chỉ đạo thực hiện đạt và vượt 23/36 chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2024; có 5/36 chỉ tiêu đạt trên 90%, 2/36 chỉ tiêu đạt thấp; 6 chỉ tiêu chưa có cơ sở đánh giá.

Giá trị sản xuất nông - lâm - thủy sản ước đạt 573.296 triệu đồng, giá trị sản xuất công nghiệp - xây dựng ước đạt 887,7 tỷ đồng (vượt chỉ tiêu nghị quyết); giá trị thương mại - dịch vụ ước đạt 731,2 tỷ đồng, đạt 97% nghị quyết.

Ông Nguyễn Văn Nam - Chủ tịch UBND huyện Hiệp Đức báo cáo tại buổi làm việc. Ảnh: TÂM ĐAN

Tính đến ngày 9/11, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện đạt hơn 846,7 tỷ đồng (vượt 65,4% dự toán tỉnh giao, vượt 63,1% so với nghị quyết HĐND huyện). Tổng chi ngân sách địa phương hơn 528,5 tỷ đồng (đạt 106% so với dự toán tỉnh giao, đạt 104,6% so với nghị quyết HĐND huyện).

Qua rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo định kỳ năm 2024 theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2022 - 2025, huyện còn 625 hộ nghèo (tỷ lệ 5,12%, giảm 158 hộ so với năm 2023, vượt 43 hộ so với chỉ tiêu tỉnh); hộ cận nghèo 362 hộ (tỷ lệ 2,97%).

Tại buổi làm việc, ông Nguyễn Văn Nam kiến nghị với Trung ương tăng mức tiền hỗ trợ cho đồng bào dân tộc thiểu số khi sinh con đúng chính sách dân số theo Nghị định số 39 ngày 27/4/2015 từ 2 triệu đồng lên 3 triệu đồng/đối tượng; đồng thời mở rộng đối tượng hưởng Nghị định số 39 đối với đối tượng cận nghèo.

Đại diện các ban của HĐND tỉnh phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: TÂM ĐAN

Huyện kiến nghị cấp trên sớm có văn bản hướng dẫn xác định đối tượng “người lao động có thu nhập thấp” để triển khai thực hiện công tác đào nghề thuộc Tiểu dự án 1 - Dự án 4 thuộc Chương trình mục tiêu giảm nghèo bền vững.

Đồng thời cần sớm phân bổ kinh phí Nghị quyết số 17 ngày 20/7/2022 của HĐND tỉnh về Chương trình sữa học đường để huyện giao kinh phí đến các trường nhằm tiến hành công tác đấu thầu và cung cấp sữa đến các em học sinh đủ thời gian 9 tháng/năm học.

Quan tâm bổ sung kinh phí thực hiện 2 dự án: Đo đạc, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp và Xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu quản lý đất đai tại các xã Bình Lâm, Sông Trà và thị trấn Tân Bình.

Huyện cũng đề nghị tỉnh có cơ chế hỗ trợ bác sĩ trẻ về làm việc tại các bệnh viện công, nhất là tuyến huyện, xã.

Chỉ tiêu về trồng rừng gỗ lớn được cấp chứng nhận FSC của Hiệp Đức chưa đạt chỉ tiêu đề ra. TRONG ẢNH: Chế biến gỗ keo tại xã Hiệp Thuận (Hiệp Đức). Ảnh: TÂM ĐAN

Một trong những chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2024 của huyện Hiệp Đức đạt thấp, đó là chỉ tiêu trồng rừng gỗ lớn được cấp chứng nhận FSC. Nguyên nhân là, diện tích và hồ sơ, thủ tục cấp chứng nhận FSC chủ yếu do dự án nước ngoài tài trợ, thực hiện; nhân dân chưa tích cực đăng ký thực hiện (do nhận thức, tình hình thời tiết phức tạp, điều kiện kinh tế của đa số hộ dân chưa cho phép).