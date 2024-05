Giảm nghèo - An sinh Hỗ trợ sinh kế giúp phụ nữ Tam Kỳ thoát nghèo bền vững (QNO) - Thời gian qua, Hội LHPN TP.Tam Kỳ triển khai nhiều mô hình hiệu quả, thiết thực, giúp nhiều hội viên phụ nữ cải thiện đời sống, thoát nghèo bền vững.

Hội LHPN phường An Phú thường xuyên thăm hỏi, động viên chị Nguyễn Thị Đẹp nỗ lực vươn lên trong cuộc sống. Ảnh: M.L

Đầu năm nay, gia đình chị Nguyễn Thị Đẹp (phường An Phú) vui mừng vì được Hội LHPN thành phố trao tặng 50 cây bưởi da xanh để phát triển kinh tế. Chồng đau ốm, 4 người con đang tuổi ăn học, một mình chị Đẹp phải cáng đáng, làm thuê nhiều công việc để trang trải cuộc sống.

Chị Đẹp kể, hơn 5 năm trước, chồng chị có mua vài cây bưởi về trồng trong vườn. Cây hợp với thổ nhưỡng nên phát triển tốt, đến nay đã cho quả. “Nhờ vườn bưởi này, tôi có thêm tiền để lo cho con đi học. Chúng tôi đang cố gắng vươn lên thoát nghèo nên được Hội LHPN thành phố, phường quan tâm hỗ trợ vườn bưởi” - chị Đẹp nói.

Vườn bưởi sai quả phần nào giúp gia đình chị Đẹp có thêm thu nhập. Ảnh: M.L

Còn với chị Nguyễn Thị Hân (phường An Phú), nhờ sự trợ sức từ Hội LHPN phường đã giúp chị thoát nghèo, nay hai mẹ con có cuộc sống ổn định hơn. Chị Nguyễn Thị Trang - Chủ tịch Hội LHPN phường An Phú cho biết, năm 2022 Hội LHPN phường An Phú hỗ trợ 10 triệu đồng, chị Hân góp thêm 2 triệu để mua 1 con bò. Đến nay bò đã sinh hai lứa, bán được 1 con, giúp chị Hân thoát nghèo.

“Những năm qua, tranh thủ các nguồn lực, Hội LHPN phường đã trao sinh kế cho nhiều hội viên phụ nữ khó khăn, từ con bò đến xe nước mía, tủ đựng hàng hóa, tủ lạnh… giúp nhiều chị em có thêm phương tiện làm ăn, tăng thu nhập, ổn định cuộc sống” - chị Trang nói.

Hội LHPN thành phố hỗ trợ các giống cây ăn quả cho nhiều chị em phụ nữ ở phường An Phú. Ảnh: M.L