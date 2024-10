Giảm nghèo - An sinh

Hỗ trợ xây dựng nhà ở cho gia đình khó khăn tại Tây Giang

(QNO) - Sáng nay 14/10, Đoàn Thanh niên Công an các huyện Tây Giang, Đông Giang, Nam Giang, Phước Sơn, Bắc Trà My, Nam Trà My tổ chức khởi công xây tặng nhà ở cho hộ gia đình ông Bnướch Planh (thôn Arui, xã Dang, Tây Giang), có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.