Giáo dục - Việc làm Học sinh Hội An thi tìm hiểu về phòng chống tác hại của thuốc lá (QNO) - Từ 14 đến 23/12, tại TP.Hội An diễn ra hội thi tìm hiểu về phòng chống tác hại của thuốc lá dành cho học sinh các trường THCS.

Phần thi tìm hiểu kiến thức về phòng chống tác hại của thuốc lá tại Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm (TP.Hội An). Ảnh: PHAN SƠN

Hội thi do Quỹ phòng chống tác hại của thuốc lá - Bộ Y tế, Ban điều hành chương trình “Xây dựng Hội An - Thành phố du lịch không khói thuốc lá” và Phòng GD-ĐT TP.Hội An phối hợp tổ chức.

Hội thi được tổ chức tại 5 trường THCS gồm Huỳnh Thị Lựu, Nguyễn Bỉnh Khiêm, Nguyễn Du, Trần Quốc Toản, Lý Thường Kiệt. Nội dung thi gồm 3 phần chính là kiến thức, hùng biện, tài năng cùng với phần thi trả lời câu hỏi dành cho khán giả.

Học sinh Trường Tiểu học & THCS Lý Thường Kiệt (TP.Hội An) thi tiểu phẩm tuyên truyền về phòng chống tác hại của thuốc lá. Ảnh: PHAN SƠN

Ở phần thi tài năng, các đội lựa chọn một trong các hình thức đóng kịch, tấu hài, tiểu phẩm, ca cảnh dân ca với nội dung tuyên truyền phòng chống tác hại thuốc lá; qua đó đề xuất các thông điệp và giải pháp để nâng cao hiệu quả công tác phòng chống tác hại thuốc lá.

Hội thi góp phần tiếp tục tuyên truyền sâu rộng trong học sinh về các quy định của Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá; quy định xử phạt vi phạm hành chính trong phòng chống tác hại thuốc lá; tác hại của thuốc lá đối với sức khỏe người hút thuốc chủ động và thụ động...