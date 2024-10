Giáo dục - Việc làm Học sinh Quảng Nam được miễn học phí - chính sách hợp lý, hợp lòng dân Quảng Nam chính thức gia nhập nhóm các địa phương trên cả nước miễn học phí cho học sinh khi HĐND tỉnh vừa thông qua nghị quyết quy định hỗ trợ học phí đối với cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh năm học 2024 - 2025 và năm học 2025 - 2026.

Học sinh Quảng Nam sẽ được miễn học phí năm học 2024 - 2025 và năm học 2025 - 2026. Ảnh: X.P

Miễn học phí trong 2 năm

Theo Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ học phí đối với cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Quảng Nam năm học 2024 - 2025 và năm học 2025 - 2026, đối tượng áp dụng là trẻ em mầm non, học sinh (HS) phổ thông đang học tại các cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông công lập và tư thục; học viên đang học chương trình giáo dục thường xuyên cấp THPT trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

Theo đó, ngân sách nhà nước hỗ trợ 100% học phí theo mức thu học phí đối với các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập chưa tự đảm bảo chi thường xuyên và các đối tượng được giảm học phí theo các chính sách của Trung ương và tỉnh được cấp bù phần hỗ trợ cho bằng 100% mức thu học phí đối với các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông chưa tự đảm bảo chi thường xuyên do HĐND tỉnh quy định.

Tổng kinh phí hỗ trợ các cơ sở giáo dục trong 2 năm học là 158,3 tỷ đồng; trong đó, kinh phí hỗ trợ các cơ sở công lập hơn 119 tỷ đồng; hỗ trợ học phí các cơ sở giáo dục tư thục 39 tỷ đồng.

Theo UBND tỉnh, trong những năm qua, Nhà nước rất ưu tiên chính sách miễn học phí cho trẻ em mầm non và HS tiểu học; còn các bậc học khác, chế độ miễn, giảm học phí thực hiện theo các chính sách ưu tiên cho HS theo khu vực, chế độ hộ nghèo, cận nghèo, chế độ chính sách.

Việc quy định về miễn giảm học phí hay hỗ trợ học phí đã giúp giảm bớt gánh nặng tài chính cho gia đình, đặc biệt là đối với các gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

HĐND tỉnh ban hành nghị quyết quy định mức thu học phí và hỗ trợ học phí đối với cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, trong đó mức thu bằng mức sàn, hỗ trợ chênh lệch nhằm tháo gỡ một phần khó khăn cho người dân trên địa bàn toàn tỉnh.

Trước đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã thống nhất chủ trương trình HĐND tỉnh tại Kỳ họp thứ 26 (khóa X) xem xét, ban hành Nghị quyết quy định mức hỗ trợ học phí đối với cơ sở giáo dục công lập năm học 2024 - 2025, năm học 2025 - 2026 trên địa bàn tỉnh; đồng thời nghiên cứu, bổ sung đối tượng được hưởng mức hỗ trợ học phí đối với các cơ sở ngoài công lập bằng mức hỗ trợ như các cơ sở công lập.

Hợp lòng dân

Chỉ trong vòng hơn 2 tháng kể từ Kỳ họp thứ 24 của HĐND tỉnh, khi câu chuyện miễn học phí được một số đại biểu HĐND nêu lên ở nghị trường, HĐND tỉnh Quảng Nam đã đưa vào chương trình nghị sự và thông qua nghị quyết cho thấy sự quyết liệt trong chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và sự nhanh chóng triển khai chủ trương của các cơ quan, ban, ngành của tỉnh.

Đây có lẽ là thông tin rất vui đối với phụ huynh cả tỉnh, nhất là những gia đình điều kiện kinh tế còn khó khăn, giúp giảm bớt chi phí học tập cho con em khi bước vào năm học mới; cũng phù hợp với điều kiện của một địa phương hằng năm điều tiết ngân sách về Trung ương.

Sở GD-ĐT cho biết, tổng thu học phí đối với các cơ sở giáo dục công lập giai đoạn 2016 - 2024 cả tỉnh là hơn 539 tỷ đồng, trung bình mỗi năm 67 tỷ đồng.

Theo quy định, nguồn thu học phí các đơn vị trường học sau khi cân đối 40% bổ sung quỹ tiền lương, 60% còn lại được đầu tư cho mua sắm thêm trang thiết bị, sửa chữa thường xuyên các hạng mục trong nhà trường, phục vụ các hoạt động giảng dạy, học tập.

Dù vậy, có thể thấy so với tổng chi ngân sách cho giáo dục thì nguồn thu học phí hàng năm rất nhỏ, theo tính toán, số thu học phí cả tỉnh chỉ chiếm tỷ lệ 1,4 - 1,7% trong tổng chi thường xuyên cho giáo dục của tỉnh. Theo Giám đốc Sở GD-ĐT Thái Viết Tường, chủ trương hỗ trợ học phí là rất hợp lòng dân.

Còn bà Trần Thị Bích Thu - Trưởng ban Văn hóa - xã hội HĐND tỉnh cho rằng, HĐND tỉnh xem xét, ban hành Nghị quyết hỗ trợ học phí đối với cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh năm học 2024 - 2025 và năm học 2025 - 2026 là cần thiết và đúng thẩm quyền theo quy định nhằm chia sẻ khó khăn, động viên, khuyến khích HS yên tâm, vượt khó đến trường học tập, duy trì sĩ số và nâng cao chất lượng giáo dục tại địa phương, bảo đảm an sinh xã hội.