Chính quyền - đoàn thể Hội An công bố kết quả đánh giá, xếp hạng cải cách hành chính năm 2024 (QNO) - UBND TP.Hội An vừa công bố kết quả đánh giá, xếp hạng cải cách hành chính (CCHC) năm 2024 của các cơ quan, đơn vị và UBND xã, phường.

Công dân giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận một cửa phường Thanh Hà (TP.Hội An). Ảnh: PHAN SƠN



Trong đó, Phòng Nội vụ thành phố dẫn đầu các cơ quan thuộc UBND TP.Hội An với chỉ số CCHC đạt 95,06%, xếp loại tốt. UBND phường Cẩm Phô xếp vị thứ nhất trong số 13 xã, phường với chỉ số đạt 94,01%. Trung tâm Quản lý bảo tồn di sản văn hóa Hội An đạt 94,54%, đứng đầu các đơn vị sự nghiệp thuộc UBND TP.Hội An.

Chỉ số CCHC đảm bảo sự đánh giá hai chiều giữa tự đánh giá của chính cơ quan hành chính nhà nước trong thực hiện nhiệm vụ CCHC với đánh giá của người dân, cán bộ, công chức đối với cơ quan hành chính nhà nước trong việc cung cấp dịch vụ công; đồng thời xác định sự hài lòng của người dân đối với sự phục vụ hành chính thông qua điều tra xã hội học.

Kết quả chỉ số CCHC năm 2024 là công cụ quản lý quan trọng, giúp xác định rõ ưu khuyết điểm trong thực hiện nhiệm vụ CCHC của từng cơ quan, đơn vị, địa phương. Từ đó đề ra giải pháp khắc phục thiếu sót, hạn chế; nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong triển khai công tác CCHC.