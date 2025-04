Văn hóa Hội An đầu tư hơn 6,5 tỷ đồng tu bổ, sửa chữa di tích (QNO) - UBND TP.Hội An vừa thống nhất chủ trương đầu tư tu bổ, sửa chữa các di tích trên địa bàn thành phố trong năm 2025 với tổng mức đầu tư dự kiến hơn 6,5 tỷ đồng.

Khu phố cổ Hội An nhìn từ trên cao. Ảnh: PHAN SƠN

Danh mục tu bổ, sửa chữa di tích được phê duyệt gồm: Quét vôi, kẻ bia các di tích cộng đồng và lịch sử cách mạng; sửa chữa một số hạng mục công trình, điểm di tích gồm Bảo tàng thổ sản, Hội An tiên tự, Công viên Kazik; tu bổ và chiếu sáng mỹ thuật cổng chùa Bà Mụ; cắt tỉa giàn hoa leo trong khu phố cổ Hội An; sửa chữa nhỏ các di tích tại xã Tân Hiệp, Cẩm Kim, Cẩm Thanh và phường Cửa Đại, Thanh Hà; quét vôi, sửa chữa hệ mái Bảo tàng Hội An; tu bổ miếu Bà (đường Hai Bà Trưng)…

Qua đó, khắc phục tình trạng hư hỏng, xuống cấp, bảo vệ các di tích trên địa bàn thành phố cũng như phục vụ công tác quản lý, phát huy giá trị di sản văn hóa và truyền thống địa phương.

UBND thành phố giao Trung tâm Quản lý bảo tồn di sản văn hóa Hội An làm chủ đầu tư, chịu trách nhiệm hoàn chỉnh hồ sơ, thủ tục theo đúng quy định về quản lý đầu tư xây dựng; tổ chức thi công công trình đảm bảo đúng chất lượng, tiến độ và giải ngân vốn đầu tư đảm bảo kế hoạch.