Kinh tế Hội An điều chỉnh nhiệm vụ quy hoạch của Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung (QNO) - Chiều 11/11, Thường trực HĐND TP.Hội An khóa XII (nhiệm kỳ 2021-2026) tổ chức kỳ họp thứ 14 (kỳ họp đột xuất) nhằm xem xét, quyết định nội dung về điều chỉnh nhiệm vụ quy hoạch của Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung TP.Hội An đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050.

HĐND TP.Hội An thông qua nội dung điều chỉnh nhiệm vụ quy hoạch của Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố. Ảnh: PHAN SƠN

Tại kỳ họp, sau khi nghe các nội dung được UBND TP.Hội An trình, các đại biểu HĐND thành phố đã biểu quyết thông qua Nghị quyết điều chỉnh nhiệm vụ quy hoạch của Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung TP.Hội An và điều chỉnh nội dung về dự báo dân số của Nghị quyết số 09 ngày 19/7/2023 của HĐND TP.Hội An.

Trong đó có các nội dung đáng chú ý như điều chỉnh, bổ sung về mục tiêu lập quy hoạch gồm xây dựng Hội An phấn đấu trở thành đô thị loại II theo các tiêu chí đặc thù vào năm 2030; phát triển Hội An trở thành đô thị thông minh đến năm 2030, kết nối đồng bộ với vùng đô thị thông minh của tỉnh Quảng Nam (Hội An – Điện Bàn – Tam Kỳ - Núi Thành) và của cả nước; giữ gìn và phát triển Hội An theo hướng “Thành phố sáng tạo” dựa trên nền tảng văn hóa và di sản; phát triển du lịch thông minh, du lịch xanh.

Cạnh đó, điều chỉnh dự báo quy mô dân số Hội An đến năm 2035 là 160.000 người, đến năm 2050 là 230.000 người; điều chỉnh dự báo quy mô sử dụng đất xây dựng đô thị đến năm 2035 là 2.800 – 2.900 ha, đến năm 2050 là 3.200 – 3.300 ha; điều chỉnh phân vùng phát triển Hội An với 4 vùng gồm vùng lõi đô thị hiện hữu, vùng phát triển mới đô thị và nông thôn, vùng bảo tồn châu thổ sông nước, vùng bảo tồn biển đảo.

HĐND TP.Hội An giao UBND thành phố tiếp tục hoàn chỉnh đồ án theo nghị quyết và tiếp thu, chỉnh sửa theo ý kiến của các cơ quan của tỉnh, của Bộ Xây dựng trong quá trình lấy ý kiến, thẩm định, phê duyệt đồ án theo đúng quy chuẩn, tiêu chuẩn quy hoạch xây dựng và quy định pháp luật hiện hành; triển khai thực hiện hiệu quả đồ án quy hoạch sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt.