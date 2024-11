Xã hội

Công an Hội An lập 149 biên bản vi phạm đối với lỗi giao xe của phụ huynh

(QNO) - Triển khai thực hiện kế hoạch cao điểm bảo đảm trật tự an toàn giao thông cho lứa tuổi học sinh, lực lượng Công an TP.Hội An đã tổ chức 82 ca tuần tra kiểm soát với 299 lượt cán bộ chiến sĩ tham gia.