Xã hội Hội An gặp mặt cơ quan báo chí nhân Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (QNO) - Chiều tối 15/6, UBND TP.Hội An tổ chức gặp mặt, chúc mừng các cơ quan thông tấn báo chí nhân kỷ niệm 99 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2024).

Lãnh đạo Báo Quảng Nam (giữa) thay mặt đại biểu tham dự buổi gặp mặt nhận lẵng hoa chúc mừng Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam từ lãnh đạo TP.Hội An. Ảnh: Q.T

Tại buổi gặp mặt, lãnh đạo UBND TP.Hội An gửi lời chúc mừng đến các nhà báo, cơ quan báo chí nhân Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam; thông tin các kết quả cơ bản Hội An đạt được trong 6 tháng đầu năm 2024. Đồng thời cảm ơn sự đồng hành của các cơ quan báo chí, các nhà báo đối với sự phát triển Hội An, giúp lan tỏa thương hiệu đô thị di sản ngày càng mạnh mẽ.

Trong 6 tháng đầu năm 2024 tiếp tục ghi nhận nhiều chuyển động lớn của Hội An như: Quảng Nam đã trình Đề án bảo tồn và phát huy giá trị Di sản văn hóa thế giới đô thị cổ Hội An đến Bộ VH-TT&DL; UBND TP.Hội An đã trình hồ sơ Dự án thành lập Khu bảo tồn thiên nhiên Cù Lao Chàm; tham mưu chủ trương xây dựng Hội An trở thành nơi đối ngoại của tỉnh; tích cực hoàn thiện Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung TP.Hội An đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050 để chuẩn bị phê duyệt...

Lãnh đạo TP.Hội An cho biết thành phố rất cầu thị, tiếp thu các vấn đề báo chí phản ánh; mong muốn thời gian tới các cơ quan báo chí tiếp tục phối hợp thông tin, tuyên truyền kịp thời, sâu rộng những vấn đề quan trọng trong bảo tồn và phát triển Hội An trên đường xây dựng thành phố sinh thái - văn hóa - du lịch, thành phố sáng tạo toàn cầu...