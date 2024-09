An ninh trật tự Hội An kêu gọi KOLs, các hội nhóm trên mạng xã hội chung tay đẩy lùi tin giả Ngăn ngừa, đấu tranh các hành vi vi phạm pháp luật trên không gian mạng thông qua tuyên truyền, kêu gọi đội ngũ người có ảnh hưởng trên không gian mạng (KOLs), quản trị viên các hội nhóm trên mạng xã hội là giải pháp được Công an TP.Hội An triển khai.

Công an TP.Hội An gặp gỡ, tiếp xúc, tuyên truyền các KOLs, quản trị viên các hội nhóm trên không gian mạng. Ảnh: G.P

Công an TP.Hội An đã tổ chức tiếp xúc, tuyên truyền, phát động phong trào bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội trên không gian mạng đối với 15 KOLs, quản trị viên các hội, nhóm, trang mạng xã hội trên địa bàn thành phố.

Tại hội nghị, Thượng tá Trần Quốc Tuấn - Phó Trưởng Công an TP.Hội An trao đổi, cập nhật các thông tin về tình hình kết quả công tác đấu tranh, xử lý tin giả, sai sự thật trên mạng xã hội, tội phạm lừa đảo trên không gian mạng.

Đơn vị này kết hợp tuyên truyền, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật liên quan, hướng dẫn kỹ năng nhận diện thông tin xấu độc, thông tin không chính thống, các phương thức, thủ đoạn lợi dụng hội, nhóm để đăng tải thông tin xấu, ảnh hưởng đến an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội.

Công an TP.Hội An cho biết, thời gian qua, đơn vị đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp đảm bảo an ninh mạng, phòng chống tội phạm trên không gian mạng.

Nhiều trường hợp tung tin giả, tin xấu độc, thông tin sai sự thật bị xử lý. Qua đó nhằm tăng cường hiệu quả răn đe, giáo dục nhận thức, tạo kỹ năng sử dụng mạng xã hội đúng cách, phù hợp với các quy định của pháp luật và các chuẩn mực cộng đồng.

Đội ngũ KOLs, quản trị viên các hội nhóm ký cam kết phối hợp cùng Công an TP.Hội An. Ảnh: G.P

Thông qua hội nghị, nhiều nội dung thực tiễn, kinh nghiệm quản lý, điều hành các trang, hội nhóm cũng đã được các KOLs, quản trị viên chia sẻ.

Các KOLs, quản trị viên các hội, nhóm, trang mạng xã hội trên địa bàn thành phố cũng đã ký cam kết cùng lực lượng Công an thực hiện tốt các quy định về trách nhiệm sử dụng mạng xã hội, phối hợp công tác tuyên truyền, lan tỏa thông tin tích cực.

Thượng tá Trần Quốc Tuấn đề nghị các KOLs, quản trị viên các hội, nhóm, trang mạng xã hội chấp hành các quy định của Luật An ninh mạng; tiếp tục phát huy vai trò ảnh hưởng tích cực đến cộng đồng. Bằng việc gặp gỡ, trao đổi thông tin, tuyên truyền, Công an TP.Hội An mong muốn cộng đồng KOLs, các quản trị viên sẽ có trách nhiệm trong hoạt động phát ngôn.

Theo đó, không đăng tải thông tin sai sự thật, thu hút tài khoản mạng của phần tử xấu, tuyên truyền, kích động gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự. Đồng thời kiểm soát hiệu quả hoạt động các thành viên trong nhóm, tránh đăng tải, chia sẻ những thông tin chưa được kiểm chứng, tin sai sự thật trên không gian mạng.

“Sự chủ động trong công tác phối hợp với lực lượng công an và các lực lượng chức năng trong việc phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật sẽ giúp bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của các tập thể, cá nhân khi tham gia hoạt động trên không gian mạng” - Thượng tá Trần Quốc Tuấn chia sẻ.