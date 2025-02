Chính quyền - đoàn thể Hội An kiện toàn bộ máy, bắt tay vào việc Việc tinh gọn, kiện toàn bộ máy tổ chức - cán bộ của TP.Hội An nhằm nâng cao hiệu lực - hiệu năng - hiệu quả để quản lý tốt đô thị di sản và nâng cao chất lượng phục vụ cho nhân dân.

Thường trực Thành ủy Hội An trao quyết định cho các tổ chức cơ sở đảng vừa mới thành lập sau khi tinh gọn, hợp nhất tại hội nghị công bố các quyết định về tổ chức - cán bộ diễn ra chiều 26/2. Ảnh: QUỐC TUẤN

Ngày 26/2, Thành ủy - UBND TP.Hội An đã công bố các quyết định về tổ chức - cán bộ, qua đó kiện toàn bộ máy tổ chức đảng, chính quyền địa phương trước thời điểm 1/3/2025.

Sau khi kiện toàn, sắp xếp, Hội An giảm 3 cơ quan chuyên môn trực thuộc UBND thành phố. Việc kiện toàn bộ máy các đơn vị có nhiều thuận lợi khi một số cán bộ, lãnh đạo tự nguyện xin nghỉ hưu trước tuổi.

Thực hiện chủ trương sắp xếp tinh gọn, Hội An giải thể Đội Kiểm tra quy tắc thành phố, đây là một đơn vị đóng góp đắc lực vào việc quản lý trật tự, mỹ quan đô thị Hội An với nhiều thách thức, đặc thù của một đô thị di sản.

Dù giải thể nhưng chức năng của đơn vị này vẫn sẽ duy trì tùy theo tính chất mà phân bổ về Phòng Kinh tế - Hạ tầng và Đô thị, Phòng Văn hóa - Khoa học và Thông tin cũng như UBND các xã, phường.

Chủ tịch UBND TP.Hội An Nguyễn Văn Sơn trao quyết định bổ nhiệm 3 Phó Trưởng phòng Kinh tế - Hạ tầng và Đô thị Hội An, vào ngày 26/2 (Phòng Kinh tế - Hạ tầng và Đô thị Hội An hiện chưa có Trưởng phòng). Ảnh: QUỐC TUẤN

Ông Nguyễn Văn Sơn - Chủ tịch UBND TP.Hội An cho biết, đây là dấu mốc rất quan trọng trong quá trình xây dựng, phát triển bộ máy hành chính của Hội An.

Sau khi công bố, các phòng ban, đơn vị mới phải khẩn trương bắt tay ngay vào công việc. Nhất là năm 2025 có rất nhiều sự kiện trọng đại của đất nước, địa phương; đồng thời là năm cuối để quyết tâm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nghị quyết của Đại hội Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2020 - 2025. Tuy tiến hành sáp nhập, giải thể nhưng sau tinh gọn không bỏ, bớt nhiệm vụ công tác nào. Về mặt tổ chức, hầu hết đã được kiện toàn để thuận lợi cho việc vận hành...

“Vừa qua có nhiều đồng chí đăng ký xin nghỉ hưu trước tuổi nhưng tỉnh mới chấp thuận cho 4 đồng chí, thời gian tới, cơ quan chức năng sẽ tiếp tục xem xét.

Tuy nhiên tinh thần là có một số vị trí sẽ không được chấp thuận bởi đây là các đồng chí có năng lực tốt, đảm nhận vị trí quan trọng, phải giữ lại để đảm bảo cho quá trình vận hành sắp tới” - ông Nguyễn Văn Sơn thông tin.

Qua đợt sắp xếp, Hội An giảm 4 tổ chức cơ sở đảng, còn lại 65 tổ chức cơ sở đảng. Ông Trần Ánh - Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP.Hội An cho hay: “Đi kèm với việc sắp xếp, kiện toàn bộ máy, thời gian tới thành phố sẽ tiếp tục chú trọng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ. Trong đó, đặc biệt chú trọng cải thiện năng lực hoạt động trên môi trường đối ngoại của đội ngũ cán bộ do đặc thù Hội An hội nhập rất sâu với các hoạt động giao lưu quốc tế thì mới đáp ứng được nhu cầu trong tình hình mới”.