Thơ Hội An mưa Hội An mưa tóc dài hẻm phố

Mưa như ngâu vạt áo trắng chiều

Phố cổ kính, thanh tân em, mai mốt

Đôi tay buồn quạnh quẽ thương yêu.

Hội An mưa chén chè bắp nóng

Vị ngọt đằm đầu lưỡi mùa thu

Giọt mưa trong mắt em bầu trời rợp mát

Từ đó anh về võng sóng chao ru.



Hội An mưa chiếc lồng đèn đỏ

Dòng sông Hoài nắm chặt bàn tay

Nắm như nắm chân trời khao khát

Cơn gió ùa vội đến rồi bay.



Hội An mưa, nhẩm câu thơ Chế (*)

Lòng bỗng dâng ngờm ngợp thủy triều

Tại mái tóc, tại cơn mưa vô hình nhan sắc

Nên bây giờ mỗi bước mỗi liêu xiêu…

--------------

(*) Ý thơ Chế Lan Viên.