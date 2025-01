Xã hội Hội An phấn đấu vận động hiến 930 đơn vị máu trong năm 2025 UBND TP.Hội An vừa ban hành Kế hoạch thực hiện công tác tuyên truyền, vận động hiến máu tình nguyện trên địa bàn trong năm 2025.

Phong trào hiến máu tình nguyện tại TP.Hội An luôn thu hút đông đảo tình nguyện viên tham gia. Ảnh: PHAN SƠN

Theo đó, thành phố phấn đấu vận động hiến 930 đơn vị máu, vượt 30 đơn vị so với chỉ tiêu tỉnh giao. Dự kiến TP.Hội An sẽ tổ chức 3 đợt hiến máu tình nguyện tập trung trong năm 2025 vào ngày 20/2, 10/7 và 13/11 với sự tham gia của khối xã, phường, các cơ quan, đơn vị Liên đoàn Lao động, Phòng GD-ĐT, Cơ quan Quân sự, Công an thành phố, Đoàn thanh niên, khối trường THPT.

Cạnh đó, thành phố cũng tổ chức các đợt tuyên truyền, vận động tham gia hiến máu tình nguyện tập trung; hưởng ứng và tham gia các chiến dịch, chương trình do Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh phát động.

Ngoài ra, thành phố tập trung tuyên truyền hưởng ứng chiến dịch “Lễ hội xuân hồng” trong dịp tết, “Ngày toàn dân hiến máu tình nguyện - 7/4”, “Những giọt máu hồng hè”, “Ngày Quốc tế người hiến máu -14/6”, “Chủ nhật đỏ” năm 2025. Đồng thời lồng ghép tuyên truyền, vận động đăng ký hiến tặng mô, tạng nhân đạo tại các chiến dịch, sự kiện tổ chức hiến máu tình nguyện.

Theo kế hoạch, Hội An sẽ tổ chức tập huấn cho các tuyên truyền viên về công tác tuyên truyền, vận động hiến máu tình nguyện; quản lý, điều hành các câu lạc bộ, đội ngân hàng máu sống theo hướng thực chất, đảm bảo máu trong cấp cứu đột xuất tại các bệnh viện.