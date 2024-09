An ninh trật tự Hội An phát động phong trào thi đua đặc biệt trong lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở UBND TP.Hội An vừa phát động phong trào thi đua đặc biệt trong lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự (ANTT) ở cơ sở từ nay đến ngày 19/8/2025.

Lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở của TP.Hội An được thành lập đều khắp các xã phường từ 1/7/2024. Ảnh: ĐỖ HUẤN

Phong trào thi đua có chủ đề “Lực lượng mới, khí thế mới, thi đua bảo đảm ANTT ở cơ sở trong tình hình mới”, được chia thành 2 đợt. Đợt 1 từ nay đến ngày 3/2/2025 với chủ đề “Thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam”.

Đợt 2 từ ngày 4/2/2025 đến ngày 19/8/2025 với chủ đề “Thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân và 20 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”.

Nội dung của phong trào thi đua là hỗ trợ công an cấp xã phường nắm tình hình ANTT; hỗ trợ xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc; thực hiện tốt công tác hỗ trợ công an cấp xã phường phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ; thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý hành chính về trật tự xã hội; vận động, giáo dục, cảm hóa người có hành vi vi phạm pháp luật; tuần tra bảo đảm ANTT, an toàn giao thông; thi đua xây dựng, phát huy, nhân rộng những hình ảnh đẹp của lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở...