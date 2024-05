Quy hoạch - Đầu tư Hội An quy hoạch phát triển đô thị mới Theo dự thảo đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung TP.Hội An đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050, khu vực phía tây thành phố đã được định vị sẽ phát triển mới đô thị và nông thôn.

Khu vực phía tây TP.Hội An (góc bên phải ảnh) được định hướng sẽ trở thành khu vực phát triển

Theo dự thảo đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung TP.Hội An đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050 đang chuẩn bị lấy ý kiến các bộ, ngành trung ương, Hội An đã quyết định quy hoạch phân khu III gồm toàn bộ địa giới phường Thanh Hà và xã Cẩm Hà để làm khu phát triển mới đô thị và nông thôn.

Khu vực này có tổng diện tích hơn 1.319ha và sẽ có tính chất là trung tâm đô thị hỗn hợp, mật độ xây dựng và tầng cao trung bình. Đồng thời đây là khu vực đô thị mới có chức năng giảm tải cho khu vực trung tâm lịch sử hiện hữu cũng như tạo điểm nhấn mới cho TP.Hội An năng động - hiện đại trong tương lai.

Theo lãnh đạo UBND TP.Hội An, sở dĩ gọi đây là phân khu phát triển mới đô thị và nông thôn vì sẽ được quy hoạch là khu vực phát triển du lịch cộng đồng gắn với hoạt động nông nghiệp.

Đây cũng là khu vực dân cư nông thôn hiện hữu và các điểm dân cư nông thôn mới với mật độ xây dựng và tầng cao thấp; đồng thời vẫn lưu giữ cấu trúc làng xóm và liên hệ mật thiết với không gian nông nghiệp xung quanh.

Phương án nêu trên được xem là hợp lý bởi khu vực phường Thanh Hà và xã Cẩm Hà có nhiều điểm nhấn lớn về văn hóa nông nghiệp gắn với quần thể dân cư, nhất là làng gốm Thanh Hà và làng rau Trà Quế.

Việc quy hoạch phát triển phường Thanh Hà và xã Cẩm Hà vẫn lưu giữ cấu trúc làng xóm và liên hệ mật thiết với không gian nông nghiệp xung quanh. Trong ảnh: Một góc phường Thanh Hà, khu vực gần làng gốm Thanh Hà. Ảnh: Q.T

Tại phân khu này cũng sẽ quy hoạch tổ hợp công viên văn hóa đa chức năng quy mô khoảng 105,6ha với vai trò là khu vực điểm nhấn mới của TP.Hội An; là không gian đệm, kết nối giữa khu phố cổ và phố mới, kết nối đô thị và dòng sông.

Ở phường Thanh Hà cũng sẽ quy hoạch tổ hợp công nghiệp và nghiên cứu - dịch vụ và đô thị (bệnh viện, trung tâm thể dục thể thao) tại phía tây đường 28/3.

Ngoài ra, Hội An cũng sẽ quy hoạch khu vực “làng nông nghiệp” đặc trưng kết nối với sông Cổ Cò ở phía bắc của thành phố để tạo lập, lưu giữ không gian ở nhà vườn; quy hoạch công viên nông nghiệp gắn với không gian “làng nông nghiệp” và phát triển du lịch cộng đồng.

Ông Nguyễn Văn Sơn - Chủ tịch UBND TP.Hội An, cho biết: “Dù được xác định là khu vực phát triển đô thị mới chủ đạo của Hội An trong giai đoạn tới nhưng thành phố cũng chỉ giới hạn tầng cao tối đa ở phường Thanh Hà là 9 tầng. Rất mong các cấp có thẩm quyền ủng hộ phương án này bởi các khu vực khác ở Hội An hiện nay cao nhất chỉ đến 7 tầng.

Khu vực Thanh Hà gần giáp với phía Điện Bàn giới hạn ở mức 9 tầng là phù hợp, để tương thích với đô thị di sản như Hội An; đồng thời góp phần sử dụng hiệu quả hơn nguồn lực đất đai, dành lại một phần diện tích trống để làm công viên, cây xanh”.

Liên danh tư vấn quy hoạch TP.Hội An khuyến cáo thêm, không nên cố đẩy chỉ tiêu dân số Hội An lên quá cao trong bản quy hoạch để hoàn thành chỉ tiêu về xếp loại đô thị.

Bởi nếu nâng chỉ tiêu dân số lên quá cao so với tính toán thì tất yếu phải dồn nén dân cư về vùng này và khi đó quy hoạch giới hạn chiều cao 9 tầng sẽ là không đủ cho vùng Thanh Hà, Cẩm Hà, dẫn đến nguy cơ phá vỡ cấu trúc đô thị hiện hữu của Hội An.