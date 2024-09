Môi trường Hội An: Ra mắt tổ phụ nữ giám sát, vận động không sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần (QNO) - Sáng 12/9, Hội LHPN TP.Hội An ra mắt mô hình “Tổ phụ nữ giám sát cộng đồng nói không với sản phẩm nhựa dùng một lần” tại phường Minh An - phường trung tâm của khu phố cổ.

Hội LHPN TP.Hội An trao quyết định thành lập tổ giám sát. Ảnh: QUỐC HẢI

Hội LHPN thành phố đã ra quyết định thành lập “Tổ phụ nữ giám sát cộng đồng về thực hiện nói không với sản phẩm nhựa dùng một lần” tại 3 khối phố An Thái, An Định và An Hội của phường Minh An.

Mỗi tổ có 8 thành viên là cán bộ hội, những người có uy tín, trách nhiệm để tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức; kêu gọi sự hưởng ứng và giám sát sự tham gia của nhân dân, hội viên phụ nữ về việc không sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần trong hoạt động sản xuất, kinh doanh và sinh hoạt hằng ngày.

Phụ nữ đổi rác thải lấy sản phẩm thay thế. Ảnh: QUỐC HẢI

Dịp này, hội viên phụ nữ và người dân tham gia đổi các loại rác thải nhựa thô, rác thải tái chế như vỏ lon, chai nhựa, giấy, bìa carton... lấy sản phẩm thay thế (cà mèn nhôm).