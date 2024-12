Văn hóa - Văn nghệ Hội An rộn ràng chuẩn bị đón Noel (QNO) - Ngay từ đầu tháng 12, không khí chuẩn bị đón Noel (lễ Giáng Sinh) đã thực sự rộn ràng ở Hội An.

Chụp hình với ngôi nhà Noel trên đồi cỏ. Ảnh: QUỐC HẢI

Hầu hết các khu resort, khách sạn, hàng quán… đã trang trí cây thông, ông già Noel, đoàn tuần lộc… ở sân vườn, tiền sảnh.

Cụm trang trí đón mừng Noel năm nay tại khách sạn Hội An. Ảnh: QUỐC HẢI

Những sắc màu và mô hình trang trí Noel đã và đang tạo nên không khí vui tươi, ấm áp. Những cây thông Noel cỡ lớn với dây đèn, hạt châu, bông tuyết, hộp quà… rực rỡ ở nhiều nơi, thu hút người dân và du khách ghi hình.

Tạo dáng bên cây thông Noel. Ảnh: QUỐC HẢI

Tại một quán cà phê bên đường Nguyễn Tri Phương, phường Cẩm Nam, ngoài cổng chào, cây thông, góc ngồi, đống lửa… với kích thước và màu sắc phù hợp còn có không gian phun đầy bọt tuyến trắng, góp phần tăng thêm sự sinh động và độc đáo, thu hút nhiều lứa tuổi.

Không gian sinh động với bọt tuyết trắng. Ảnh: QUỐC HẢI

Không chỉ ở các khu resort, khách sạn, hàng quán, nhiều không gian Noel và cây thông đã được các gia đình trang trí bắt mắt với niềm tin về cuộc sống an lành, no ấm và hy vọng đem lại hạnh phúc cho mọi người,

Anh Nguyễn Như An ở đường Cửa Đại, phường Cẩm Châu cho biết, năm nào anh cũng tạo một không gian trang trí trong phòng khách nhà mình. Năm nay anh đặt mua các món phụ kiện trang trí không gian đón mừng Noel từ Đà Nẵng, cùng với cây thông là nhiều dây kim tuyến, búp bê, đồ vật, quà… cầu mong may mắn và an lành. “Không gian trong nhà thì cần sự cân đối, hài hòa, tươi tắn và dĩ nhiên là ấm cúng” - Anh An chia sẻ.

Không gian trang trí tại nhà anh An. Ảnh: QUỐC HẢI

Tại Công viên Hội An, Liên đoàn Hướng đạo sinh Hội An vừa tổ chức cho các em thiếu niên làm thủ công với chủ đề "Noel vui vẻ". Sau khi được hướng dẫn, mỗi em tự gấp giấy và trang trí, sáng tạo theo sở thích của mình.

Tự trang trí hình ông già Noel trên mũ đỏ. Ảnh: QUỐC HẢI

Mỗi em làm mô hình chiếc mũ ông già Noel bằng giấy màu để trao tặng, gửi điều ước đến bạn bè và trang trí trên bàn học tại nhà.

Cùng làm thủ công chiếc mũ ông già Noel. Ảnh: QUỐC HẢI

Lễ Giáng sinh được tổ chức vào ngày 25 tháng 12 hằng năm, là ngày lễ quen thuộc với người dân trên toàn thế giới. Dù còn hơn nửa tháng nữa mới đến nhưng không khí chuẩn bị đón Giáng sinh đã và đang tràn ngập phố Hội.