Lao động - Việc làm Hội An tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác an toàn, vệ sinh lao động Thành ủy Hội An vừa ban hành Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 31, ngày 19/3/2024 của Ban Bí thư về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác an toàn, vệ sinh lao động trong tình hình mới.

Theo đó, thành phố phấn đấu giảm tai nạn lao động, nhất là tai nạn lao động nghiêm trọng và không có tai nạn lao động chết người trên địa bàn; số người lao động làm việc trong môi trường tiếp xúc với các yếu tố có nguy cơ được khám, phát hiện bệnh nghề nghiệp tăng ít nhất 5%/năm; số cơ sở phát sinh yếu tố có hại được quan trắc môi trường lao động tăng ít nhất 5%/năm.

Các nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm được triển khai thực hiện gồm tăng cường vai trò lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác an toàn, vệ sinh lao động; đẩy mạnh tuyên truyền, quán triệt, giáo dục pháp luật về công tác an toàn, vệ sinh lao động; thực hiện tốt các chính sách, pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về công tác an toàn, vệ sinh lao động; kiện toàn bộ máy, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực về công tác an toàn, vệ sinh lao động...