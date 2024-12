Nông nghiệp Hội An thực hiện Đề án phát triển quản lý sức khỏe cây trồng tổng hợp UBND TP.Hội An vừa ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án phát triển quản lý sức khỏe cây trồng tổng hợp (IPHM) trên địa bàn đến năm 2030.

Làng rau Trà Quế (xã Cẩm Hà, TP.Hội An) nhìn từ trên cao. Ảnh: PHAN SƠN

Theo đó, mục tiêu của kế hoạch là tăng cường sức khỏe cây trồng, nâng cao khả năng phòng chống sinh vật gây hại và thích ứng với điều kiện bất lợi của thời tiết do biến đổi khí hậu, tiết kiệm chi phí đầu vào, nâng cao hiệu quả sản xuất, đảm bảo an toàn thực phẩm, góp phần bảo vệ môi trường sinh thái và đa dạng sinh học, nâng cao thu nhập cho người nông dân gắn với xây dựng nông thôn mới...

Thành phố sẽ ưu tiên sử dụng phân bón hữu cơ để duy trì và nâng cao sức khỏe của đất phục vụ phát triển nông nghiệp bền vững; tăng cường sử dụng thuốc bảo vệ thực vật sinh học trong phòng chống sinh vật gây hại nhằm giảm thiểu tác hại của việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật hóa học, nâng cao chất lượng nông sản, bảo vệ môi trường và phát triển đa dạng sinh học bền vững.

Đến năm 2030, TP.Hội An phấn đấu có trên 80% diện tích cây trồng chủ lực được áp dụng IPHM; giảm ít nhất 30% lượng thuốc bảo vệ thực vật hóa học, lượng phân bón vô cơ và tăng hiệu quả kinh tế 15 - 20% so với sản xuất thông thường; tăng lượng sử dụng thuốc bảo vệ thực vật sinh học lên 30% so với tổng lượng thuốc bảo vệ thực vật sử dụng.

Đồng thời, phấn đấu trên 80% số xã, phường (có vùng trồng tập trung các sản phẩm chủ lực) có đội ngũ nông dân nòng cốt có hiểu biết, kỹ năng và ứng dụng hiệu quả IPHM, đánh giá hiệu quả và phổ biến kết quả cho cộng đồng…